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社會 社會焦點 保障人權

台74線賓士自撞打橫占車道　警消到場「見車不見人」

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▲▼台中潭子自撞。（圖／記者陳玉翻攝）

▲賓士車自撞護欄，駕駛竟「棄車逃逸」，警消到場找不到人相當傻眼。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

自撞後棄車逃逸！台中潭子台74快速道路12日凌晨3點多發生一輛賓士車自撞護欄事故，警消獲報到場卻「見車不見人」，擴大範圍搜尋仍不見駕駛；警方初判，該車疑似先自撞內側護欄，再反彈滑行在外側車道，整輛車打橫佔住外側車道，駕駛留下車輛後就離去，目前已掌握到該車主為女性，但尚未聯絡上，詳細肇事原因還有待釐清。

▲▼台中潭子自撞。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼賓士車左前、右前車頭都有凹陷受損。

▲▼台中潭子自撞。（圖／記者陳玉翻攝）

豐原警分局潭子交通小隊長何永豐表示，12日凌晨3點17分，該白色賓士轎車駕駛開車在台74快速道路西往東，往太平、霧峰方向行駛，在20.3公里、靠近松竹路匝道口前200公尺處，疑似先自撞內側護欄後，車輛反彈滑行停在外側車道上，造成左前車頭凹陷、引擎蓋變形。

沒想到該車駕駛自撞後竟「棄車逃逸」，警消獲報到場時只見賓士車打橫在外側車道上，在車內、車輛周遭都沒見到傷患，持續擴大範圍搜尋仍不見人，研判該車駕駛已自行離去，所幸遭「遺棄」的賓士車未與其他人車發生碰撞。

▲▼台中潭子自撞。（圖／記者陳玉翻攝）

▲賓士車打橫在台74外側車道，警方到場協助指揮交通並通知拖吊車。

警方指出，有查出該車車主為女性，但目前都還沒聯絡上；對於「棄車逃逸」原因是否為台中深夜大雨造成路滑導致、或是車主可能酒駕才逃逸，一切都還有待釐清，但針對「棄車逃逸」行為，警方可依照《道路交通管理處罰條例》第62條「汽車肇事無人受傷或死亡，而未依規定處置者」，可處新台幣1千元以上、3千元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

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關鍵字：台中,潭子,台74,自撞,逃逸

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