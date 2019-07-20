試用期權益如同正職　職場菜鳥做1個月被開除也能領資遣費

▲職場新鮮人求職要了解相關勞工法令。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

目前正值社會新鮮人求職季節，不少職場菜鳥因為不懂勞工相關法令，造成權益受損，和資方鬧得不愉快，台中市勞工局20日表示，綽號小陳的畢業生，應徵到一家餐飲店上班，後來因故被開除，小陳不滿前來求助，勞工局表示，試用期權益如同正職，即使做1個月也能領資遣費。

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▲勞工局表示，員工試用期間權益和正職一樣。（圖／台中市政府提供）

小陳6月畢業後，開心的在餐飲業找到工作，月薪3萬，試用期3個月，當初應徵工作內容是外場帶班服務，但做了2個禮拜之後，店長突然叫他換去櫃台，負責收錢和訂位工作，當時人手不足，沒有多餘的人力教導，店長只是快速講過一遍之後，就任他一人接訂位電話。

小陳抱怨說，預約訂位涉及電腦操作，但他根本不會，於是就發生訂錯位，或是客人明明有訂位，來了之後，電腦上卻沒有紀錄的烏龍事件，由於錯誤百出，小陳最後做了1個月後就被開除了，小陳覺得很冤枉，因為錯不在他，後來在友人鼓勵下向勞工局申訴。

勞工局長吳威志表示，雇主僱用新進勞工，可能無法在面試時了解勞工是否勝任工作；而勞工也有可能無法預知自己適不適合，因此，才要約定試用期，可以讓彼此考慮要不要維持勞雇關係。

依據勞基法施行細則第5條規定，勞工工作年資自受僱當日起算，如果試用期屆滿，雇主和勞工終止勞動契約，依法要給資遣費，試用期間的勞工，其勞動權益與正職員工並無不同，即使只做1個月就被開除，一樣可以領資遣費，除非是員工自己主動離職。

以小陳為例，勞工局表示，月薪3萬，只做1個月，不滿1年，先行減半，1萬5千元Ｘ12分之1，計算出是1250元，雖然錢不多，但這是依法應得的，也希望職場新鮮人應徵時，除了由家人或好友陪同外，也要確認是否為合法公司。