色老闆自稱「停機」受不了　要OL穿泳衣當乾妹妹挨告

▲OL受不了色老闆不斷用言語性騷擾，說和老婆分房「停機4年」等，離職並打官司要求賠償。（圖／達志示意圖）

記者楊佩琪／台北報導

一名沈姓負責人被控經常無故碰觸公司內衣OL的身體，還說要認OL當乾妹妹，要求OL穿性感泳衣供他欣賞。OL不滿向公司反應遭職場性騷擾後，沈男依舊我行我素，離職後到警申訴，並上法院請求賠償精神撫慰金及資遣費。台北地方法院日前判決沈男需賠償OL10多萬元，資遣費部分需賠償5萬多元，全案可上訴。

根據判決，沈姓男子為一健康事業公司負責人，被控仗著與同事間關係良好，經常無故碰觸OL的身體，又曾在非上班時間，假借教學游泳，要求OL穿性感泳衣供他觀賞，同時透過通訊軟體Line傳訊息給OL，表示欣賞OL的好身材。更令OL無法忍受的是，沈男曾在辦公室裡，四下無人之際，向OL提起自己和老婆正分房睡覺，已經「停機4年」的私密話題，讓OL感到不知所措，但礙於自己是下屬的身分，只能隱忍。

不料，沈男變本加厲，傳訊息說要認OL為乾妹妹，OL婉拒，也反應這樣的「熱情」讓她感到不舒服，但沈男卻惱羞成怒，OL於是先向公司反應沈男的性騷擾行為，但沈男依舊故我，上班時間傳充滿性暗示的訊息，還指控她有被害妄想症、精神病等，另OL承受過大壓力，甚至失眠。

實在忍受不了，OL決定到轄區警局報案且離職，並上法院請求沈男應給付資遣費5萬5989元，因嚴重精神壓力而須看診的醫療費用71萬400元，精神撫慰金90萬元。

不過沈男反駁，自己從未對OL性騷擾，且與OL及其他同事都相處融洽，恐怕是自他提起要認乾妹妹後，發生誤會才導致嫌隙。且OL因為公司不願開立非自願離職證明，才挾怨報復。他曾不斷慰留OL，但OL辭意已決，他也只好允諾在OL找到下份工作前，可繼續待在公司，因此OL要求給付資遣費，並不合理。

不過法官認為，沈男不斷透過Line傳送OL「身材好腿很細外又聰明..」、「妳也太性感了害boss都差點流鼻血..」、「我想收你當我的小小乾妹妹..」等語，「分房停機4年」的說法也有對話紀錄為證，綜觀其言行，都是在對OL表達追求之意，暗示OL他有性方面的需求，逾越雇主和員工間的分際。

且就在沈男表示想收OL當乾妹妹遭拒絕後，又傳了一段訊息「我很傷心你質疑我的品格把我看成是個色老頭..」等話語，足認沈男自知自己的行為對OL造成不舒服的感覺，否則不會以「色老頭」自稱，因次判決公司應給付OL資遣費5萬多元，沈男需給付OL醫藥費2720元及精神撫慰金10萬元，全案可上訴。

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