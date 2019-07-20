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陸多地冒「喝酒人才培訓基地」　網笑：肝硬化才算畢業

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▲成都有酒吧貼出「喝酒技術人才培訓基地」的招牌。（圖／翻攝自《封面新聞》微信公眾號）

▲成都有酒吧掛出「喝酒技術人才培訓基地」的招牌。（圖／翻攝自《封面新聞》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

大陸近來各地都出現諸如「喝酒技術人才培訓基地」的招牌，就連上頭的字型、顏色和招牌的形制都比照大陸官方機構的樣式，雖然這些都是當地酒吧或餐飲業者的創意，但是官方相關局處表示，如果招牌讓消費者產生誤解，店家就會涉嫌虛假宣傳。

《封面新聞》微信公眾號報導，近日在成都街頭出現了一間酒吧，大門上多了4塊招牌，上面分別寫著「成都市喝酒技術人才培訓基地」、「成都市夜宵文化娛樂交流中心」、「成都市免費喝茶文化推廣中心」、「成都市龍門陣文化交流中心」。

無獨有偶的是，有網友爆料，山東省臨沂市也出現一家酒館掛出「喝酒技術人員培訓基地」的招牌。報導指出，從去年開始，黑龍江、雲南、浙江、重慶等地都曾出現過類似的「基地」，包括「瀋陽啤酒學院哈爾濱分院」、「黑龍江省哈爾濱市擼串喝酒人才培訓基地」和「大理喝酒人才培訓中心」等，有網友直呼，「喝到肝硬化才算畢業？！」

上述成都酒吧老闆吳女士告訴記者，招牌是今年6月掛上的，「沒有從別的地方借鑒，只不過覺得這樣比較有意思，想讓別人知道。」不過，市場監管部門曾沒收類似招牌，成都市市場監管局法規處表示，如果消費者一看就知道招牌是假的，單純為了好玩、搞笑就沒有問題，「具體要等屬地部門調查取證後再做處理。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：喝酒人才培訓基地,成都,市場監管局

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