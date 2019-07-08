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影／高鐵40分鐘到成都　四川綿陽「雲端科技」瞄準台灣人才

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 記者曾俊豪／四川報導

「大禹故里・活力羌城」投資推介會7日下午在四川綿陽北川羌族自治縣舉行，並對「海峽兩岸合作項目」簽署戰略協議，希望吸引台灣科技人才到當地就業。簽約方之一的業者指出，四川投資首選以往都是成都，但在兩地高鐵開通後，「成都—綿陽」一日生活圈已經形成，看好第二大城的發展潛力。

海峽兩岸公共事務協會青創部副部長彭廣正在接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，北川一直是旅遊大城，2008年汶川大地震發生後，台灣有搜救團隊進駐，因此兩岸關係在這座城市特別深厚；此次簽署戰略協議，除了旅遊之外，還針對科技人才、雲端運算等，希望能吸引台灣企業投資。

▲▼「大禹故里・活力羌城」 投資推介暨項目簽約儀式。（圖／記者曾俊豪攝）

▲「大禹故里・活力羌城」 投資推介暨項目簽約儀式。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，要發展大數據產業，四川的「鄰居」貴州已經搶先一步，甚至北川當地的中藥材，貴州也有「大健康產業」的目標，第二大城綿陽與下轄的北川要如何後發先至，也引起關注。

對此，彭廣正表示，以中藥材、科技中藥而言，貴州較有優勢，而綿陽政府投資百億人民幣規劃大數據運算跟雲端運算產業，按比例而言，有九成押在科技運算，因此當地科技領域的機會勢必比中藥生技來得高，而科技運算、AI也是能跟台灣結合的項目。

至於如何吸引成都的企業放棄省會優勢，他則認為，兩地高鐵開通後，「成都—綿陽」一日生活圈已經形成，由於人力、土地成本相對便宜，看好第二大城的發展潛力；旅遊產業也會循此模式，從成都五日遊進一步延伸，增加兩天到綿陽體驗羌族特色文化等，「不會主打綿陽跟北川，而是跟成都結合。」

▲▼四川綿陽市副市長廖雪梅。（圖／記者曾俊豪攝）

▲四川綿陽市副市長廖雪梅。（圖／記者曾俊豪攝）

綿陽市副市長廖雪梅則提到，當地的通航經濟、精品農業、現代服務業等產業日漸成熟，特別是對「科技城」的建設，已加快綿陽成為四川區域性經濟中心城市；至於北川，則全力打造「文旅發展引領區」、「精品農業示範區」、「通航經濟創新區」等，認為兩地已成為新一片投資熱土。

《光明日報》報導，北川依託「大禹文化之鄉」品牌，開發文創旅遊產品1500多種，年產值人民幣3.5億元，帶動就業3000多人。2018年，北川共接待遊客768.44萬人次，成長21％；旅遊帶動相關收入人民幣63.6億元，成長22.99％。

▲▼ 貴州大數據中心 。（圖／記者王佩翊攝）

▲綿陽要發展大數據中心，最大對手是貴州 。（圖／資料照、貴州大數據中心）

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關鍵字：四川,綿陽,北川,大禹故里,活力羌城,成都,一日生活圈,大禹文化,特派現場

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