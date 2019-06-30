兩岸「棒小夥」成都較勁　學生棒球聯賽闢新戰場

▲海峽兩岸學生棒球聯賽首度在北京及深圳外的第三地舉辦。（圖／翻攝川越海峽微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

海峽兩岸學生棒球聯賽今年首度在北京、深圳兩地外的四川成都開闢新賽區。成都站邀請台灣12支球隊與大陸隊伍交流競技，在U12及U15兩個組別將分別決出台灣、大陸四強，參加年底在深圳舉辦的總決賽。成都分站28日舉行開幕儀式後，由北市東園及北京團結湖小學率先登場，拉開三天比賽序幕。

▲亞洲棒總會長、海峽兩岸棒球交流合作委員會榮譽主席彭誠浩。（圖／翻攝川越海峽微信公眾號）

亞洲棒球總會會長彭誠浩上任後致力於兩岸棒球交流推廣，並擔任海棒委名譽主席，他表示，海峽兩岸學生棒球聯賽已成功舉辦三屆，希望未來棒球聯賽能越辦越成功，成為兩岸青年交流的重要平台。

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／翻攝川越海峽微信公眾號）

四川省台辦主任羅治平表示，棒球運動深受兩岸青年學子喜愛，希望此次來到美麗天府蓉城的參賽「棒小夥」們能在球場的競技和參訪交流中，「展現棒棒的風采、賽出棒棒的成績、結下棒棒的友誼、留下棒棒的回憶」。

▲國台辦交流局局長黃文濤(右二)及與會嘉賓共同為兩岸學生棒球聯賽成都站開球。（圖／翻攝川越海峽微信公眾號）

對於聯賽新增分站於四川成都，海峽兩岸棒球交流合作委員會大陸執行長徐永表示，成都是歷史文化名城，「對增進台灣學生對大陸的瞭解、中華傳統文化的認識及讓兩岸的運動員成為好兄弟、好夥伴都會產生積極的作用，同時也充分展現了成都打造『世界賽事名城』的實力與風采」。

第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽成都分站賽程自6月28日開始，為期三天。據了解，近260名台灣選手和率隊老師賽前還前往成都、德陽兩市參訪並與當地青年交流，包括參觀三星堆博物館、綿竹年畫村，成都市大熊貓繁育基地、武侯祠博物館等，感受巴蜀文化魅力。

