影／南台灣紫爆「雨下整晚」！南高屏1萬戶停電　累計雨量恐逾300毫米

▲南部地區晚間仍會持續降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

南台灣19日出現強降雨，導致各地出現台南、高雄、屏東出現上萬戶停電的情況。中央氣象局表示，19日晚間8點至20日早上8點，南台各地仍會出現強降雨；其中高雄市特定地區累計雨量可能超過300毫米。氣象局公布的數據顯示，台南、高雄、屏東多個地區被一片紫色覆蓋，入夜後仍會持續強降雨，民眾外出須留意自身安全。

高雄市19日遭到大雨襲擊，許多地區傳出淹水情形。不過，氣象局資料指出，19日晚間8點至20日早上8點，嘉義以南地區仍會持續降雨，其中台南、高雄、屏東特定地區累計雨量至少130毫米，最高甚至超過300毫米。

請繼續往下閱讀...

▼南台灣19日晚間8點至20日早上8點出現紫爆的情況。（圖／中央氣象局，點圖可放大）



氣象局指出，中南部、恆春半島入夜後仍會持續降雨，預計會下到明天早上。氣象局說，這波雨勢的累積雨量相當大，民眾須留意用路安全。

不過，氣象局說到，20日早上8點至20日晚間8點，南部雨勢將逐漸趨緩，大部分地區累計雨量都在30毫米到50毫米之間，少部分地區累計雨量可能達到90毫米。氣象局還說，目前強對流已經到了雲嘉地區，雲林、嘉義等地可能出現大雷雨，民眾外出須注意安全、攜帶雨具。

南台灣19日被大雨轟炸，各地出現淹水災情，其中部分地區甚至出現停電的情況。依據中央災害應變中心統計數據，截至19日晚間9點30分，台南市停電戶數共5戶；高雄停電戶數共為25441戶；屏東縣停電戶數1295戶，預計19日晚間11點55分能夠修復。

高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選後，原先預定20日早上將前往台中，展開「感恩之旅」。不過，受到高雄市19日豪雨影響，韓國瑜決定取消既定行程，坐鎮市府關心災情。

▼20日早上8點後，南台灣雨勢將逐漸趨緩。（圖／中央氣象局，點圖可放大）