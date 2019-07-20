低壓還沒走！10縣市豪大雨「擴展至中部」　台北悶熱上看36℃

▲受到低壓影響，台東、屏東清晨降下大雷雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到低壓帶及暖濕西南風影響，氣象局針對屏東、台東發佈大雷雨即時訊息，同時也針對全台10縣市發佈豪大雨特報，民眾要多加注意。

中央氣象局預報員張承傳指出，今(20)日受低壓帶及暖溼西南風影響，天氣仍相當不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，雨勢明顯而持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區雖有短暫陣雨或雷雨，不過降雨的空檔較多，但午後亦有局部較大雨勢發生的機率。

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氣溫方面，由於南部降雨較為明顯，高溫約３１度上下，其他地方約３３至３４度，尤其大臺北高溫可以來到３６度左右，沒下雨時天氣較為悶熱，而東南部地區有焚風發生的機率

▲▼氣象局針對全台10縣市發佈豪大雨特報，其中清晨台東、屏東發佈大雷雨資訊。

氣象局針對苗栗、台中、南投、雲林、嘉義市、台東縣發佈大雨特報；嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發佈豪雨特報。另外，由於受到低壓影響，氣象局也在清晨5點27分針對屏東、台東發佈大雷雨即時訊息，不過預報員透露，白天雨勢就會趨緩。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(20)日上半天仍很不穩定，西南部迎風面(南部、甚至擴展至中部)致災性降雨的機率，雖逐漸降低，仍應注意。下半天西南氣流減弱，水氣逐漸減少，西南部迎風面的降雨減緩，但其他地區午後局部雷陣雨的機率仍高。中南部氣溫因雲多降雨而略降，但不降雨時、仍感悶熱。北部25至35度、中部24至34度、南部24至34度、東部24至35度。

▲今日雨勢仍集中在中南部山區。



吳德榮表示，明日至下週五(21至26日)水氣漸減、天氣漸好轉，為晴時多雲，白天高溫約在34至36度；但午後局部雷陣雨的機率偏高；清晨因西南風與陸風有輻合作用，西南部沿海亦偶有局部陣雨的機率。