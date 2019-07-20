快訊／蔡英文過境丹佛行程曝光一次看　關注太空科學具有3意義

▲總統蔡英文訪問友邦聖露西亞接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國丹佛報導

總統蔡英文出訪加勒比海友邦「自由民主之旅」將進入尾聲，回程會在美國時間19日過境美國丹佛。有關在美國的行程安排，據消息指出，總統將與科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis），以及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會見。

有關蔡英文過境丹佛的行程，據消息指出，蔡英文在當地時間19日抵達丹佛之後，將會分別與科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會見。

在當天晚上，蔡英文會跟當地主流、僑界人士晚宴，屆時科羅拉多州州長波利斯，以及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納預計都會與會。

在丹佛時間20日，蔡英文上午10點將參訪美國國家大氣研究中心(National Center for Atmospheric Research, NCAR)，此為我國福衛七號計畫的美方負責單位。隨後，訪團也將參訪地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory）。

有關美國國家大氣研究中心，是聯邦政府在60年代成立，國際間最重要的大氣科學研究機構。80年代起就與台灣開始包括「劇烈天氣氣象實驗」、「航空氣象現代化計畫」（建立高解析度數值天氣預報系統：成為中央氣象局作業模式，1997年）、「改進中小尺度及颱風之天氣預報」以及近年「福衛三號」、「福衛七號」等大氣合作項目。

至於接待總統的，將是NCAR主任約瑟（Everette Joseph），他同時為美國國家科學工程及醫藥學院委員會委員（NSAEM），另外也包括：美國大學大氣研究聯盟（UCAR）大型研究計劃主任郭英華教授與NCAR資深科學家李文兆教授。

據消息指出，蔡英文在當天的中午12點，會跟賈德納Cory Gardner議員餐敘，下午則是前往國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory），最後於傍晚5點左右，跟隨團的台灣媒體進行茶敘，並於當天晚間9點搭乘專機返國。

對於本次過境丹佛，相關人士表示，有三個意義：首先，賈德納議員對台灣的長期支持；其次是，這是首度在過境期間到美國內陸地區；最後則是關注在兩國的在科學領域，包括太空科學、再生能源上以及農業等等的合作。