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柯P獅吼「草包、菜包」！王世堅嗆「被丟包症候群」：深宮怨婦

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記者鄒鎮宇／台北報導

台北市長柯文哲沉寂許久，並未對2002總統大選表態，但近日砲火連連，19日再度嗆總統蔡英文、高雄市長韓國瑜是「菜包、草包」。對此，台北市議員王世堅表示，柯文哲被邊緣丟包，才會出來「亂發洩」。

柯文哲近日針對民進黨開炮，首先批評「說謊成性」，卻被行政院長蘇貞昌痛批應該要堅守崗位，並提到對方曾說要支持蔡英文連任一事。柯文哲18日也對蘇貞昌做出回應，連罵兩次「不要臉」，「現在蘇貞昌這樣講只能說，實在是有夠不要臉，我也不客氣回擊。」

▲▼柯文哲、蘇貞昌隔空互嗆。（合成圖／記者呂佳賢、林敬旻攝）

▲柯文哲、蘇貞昌隔空互嗆。（合成圖／記者呂佳賢、林敬旻攝）

柯文哲首先對行政院長蘇貞昌開炮，認為對方「實在是有夠不要臉」，隨後蘇也回應「今天因為行政院會非常忙碌，我在注意颱風動向，我就是認真在崗位把工作做好，沒有注意誰講了什麼政治的話，也不會在意」，完全冷處理柯文哲的砲火。

柯文哲19日接受媒體訪問時，聽到民調顯示他與韓國瑜、蔡英文等人支持度分別為27%、40%、28%。對此，柯文哲表示，「坦白講，今天台灣走到這地步，只有『草包』跟『菜包』可以選擇，實在是真糟糕。」此外，他也針對被蘇貞常冷處理一事回應，「不然他要講什麼？他再講，我就問候他那保安宮的事」、「他不是那發誓說他絕對不當…？」、「他越講我罵越兇，他不是更痛苦？所以算了。」

▲▼王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

面對柯文哲的炮火，王世堅說，柯文哲現在是典型的「被丟包症候群」，因為沒有中心思想的核心價值，才會被主流民意看破，現在只能透過攻擊來吸引關注，「深宮怨婦、不堪寂寞，就出來亂發洩」。

看到綠營的冷處理戰術，資深媒體人邱明玉分析，柯文哲的短期戰略目標是讓聲量跟民調提升，才會採取比較極端的手段，「不然他這樣一直被邊緣化下去的話，連選的機會都沒有了」。

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關鍵字：柯文哲,蘇貞昌,蔡英文,韓國瑜,草包,菜包

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