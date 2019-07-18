涵碧樓星空秘境之旅　迎接夏季璀璨銀河

▲涵碧樓推出「星空秘境之旅」，邀請民眾一齊體驗日月潭迷人的夏日星空。（圖／涵碧樓提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣魚池鄉日月潭頂級度假酒店涵碧樓，為迎接暑假，結合夏季星空導覽、特色季節料理與創意甜點，推出「星空秘境之旅」，帶民眾一窺攝影天文迷口耳相傳的360度日月潭鏡面星空，感受、探索今夏最迷人的銀河季節。

▲涵碧樓推出「星空秘境之旅」，邀請民眾一齊體驗日月潭迷人的夏日星空。



台灣時序進入7月，正式宣告炎熱的夏天來臨。位於台灣中部地區的日月潭，除了優美的山光水色風景之外，因為海拔高度達748公尺，平均氣溫低於都會地區約5~6度，更是夏天避暑的好去處。



在璀璨的銀河季中，許多天文迷紛紛帶上相機，前往全台各地星空秘境捕捉銀河燦爛的身影。全台灣觀星秘境中除了有合歡山武嶺、與東部幾處海濱外，其中最特別的非日月潭涵碧樓蔣公碼頭莫屬。因為地利之便坐北朝南的方位，阻擋了來自都會地區的光害，再加上涵碧樓鄰近日月潭畔，平靜的水面倒映著浩瀚星海的輪廓，呈現出360度的鏡面星空，讓人彷彿置身於蒼穹宇宙當中，更是許多天文攝影迷口耳相傳的私房攝影景點。



涵碧樓在暑假趁勢推出星空秘境之旅，安排在星光露臺夏季星空導覽之外，更可親手體驗星空攝影樂趣，把當天星空的美好紀念帶回家。一泊二食的專案中還包含巴西特色風味料理，在周末期間更升級為巴西燒烤星光B.B.Q，享有主廚桌邊鮮切服務。另外，涵碧樓點心坊主廚更將涵碧樓獨一無二的360度鏡面星空與夏季大三角結合，讓專案的客人從視覺到味覺有多重享受，歡迎民眾到涵碧樓體驗今夏最迷人的浪漫星空。

▲▼涵碧樓主廚特製星空甜點。

▲涵碧樓巴西燒烤星光B.B.Q主廚桌邊鮮切服務。