　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

涵碧樓星空秘境之旅　迎接夏季璀璨銀河

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲涵碧樓推出「星空秘境之旅」，邀請民眾一齊體驗日月潭迷人的夏日星空。（圖／涵碧樓提供）

▲涵碧樓推出「星空秘境之旅」，邀請民眾一齊體驗日月潭迷人的夏日星空。（圖／涵碧樓提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣魚池鄉日月潭頂級度假酒店涵碧樓，為迎接暑假，結合夏季星空導覽、特色季節料理與創意甜點，推出「星空秘境之旅」，帶民眾一窺攝影天文迷口耳相傳的360度日月潭鏡面星空，感受、探索今夏最迷人的銀河季節。

▲涵碧樓推出「星空秘境之旅」，邀請民眾一齊體驗日月潭迷人的夏日星空。（圖／涵碧樓提供）

▲涵碧樓推出「星空秘境之旅」，邀請民眾一齊體驗日月潭迷人的夏日星空。


台灣時序進入7月，正式宣告炎熱的夏天來臨。位於台灣中部地區的日月潭，除了優美的山光水色風景之外，因為海拔高度達748公尺，平均氣溫低於都會地區約5~6度，更是夏天避暑的好去處。


在璀璨的銀河季中，許多天文迷紛紛帶上相機，前往全台各地星空秘境捕捉銀河燦爛的身影。全台灣觀星秘境中除了有合歡山武嶺、與東部幾處海濱外，其中最特別的非日月潭涵碧樓蔣公碼頭莫屬。因為地利之便坐北朝南的方位，阻擋了來自都會地區的光害，再加上涵碧樓鄰近日月潭畔，平靜的水面倒映著浩瀚星海的輪廓，呈現出360度的鏡面星空，讓人彷彿置身於蒼穹宇宙當中，更是許多天文攝影迷口耳相傳的私房攝影景點。


涵碧樓在暑假趁勢推出星空秘境之旅，安排在星光露臺夏季星空導覽之外，更可親手體驗星空攝影樂趣，把當天星空的美好紀念帶回家。一泊二食的專案中還包含巴西特色風味料理，在周末期間更升級為巴西燒烤星光B.B.Q，享有主廚桌邊鮮切服務。另外，涵碧樓點心坊主廚更將涵碧樓獨一無二的360度鏡面星空與夏季大三角結合，讓專案的客人從視覺到味覺有多重享受，歡迎民眾到涵碧樓體驗今夏最迷人的浪漫星空。

▲主廚特製星空甜點。

▲▼涵碧樓主廚特製星空甜點。

▲主廚特製星空甜點。

▲巴西燒烤星光B.B.Q主廚桌邊鮮切服務。

▲涵碧樓巴西燒烤星光B.B.Q主廚桌邊鮮切服務。

ET快訊
吳宗憲爆謝忻最新發文！斷開阿翔1個月再告白：屬於一輩子的紀念
丹娜絲海警最快20:30解除　低壓周五接力...氣象局示警「
LINE熊大兔兔新主題試用3天　他曝「永久免費」密技：安卓限

關鍵字：涵碧樓,南投,日月潭,銀河

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

10年來首度 台15線西濱公路6.6公里路平計畫啟動

涵碧樓星空秘境之旅　迎接夏季璀璨銀河

阿公種柑橘一甲子養活3代　1個月內「連中毒3次」！23歲孫接手無毒栽種

連日大雨鹽水溪便道地基掏空　立委陳亭妃、市議員陳怡珍緊急會勘

消防車開進觀光夜市　新北實地演練救災動線

出遊熄火發不動刁車求助　新北三峽警「出二條」就解決了

彰化西南沿海遭大量廢棄物汙染　漁民擔憂大雨就要來了

風雨中度過浪漫月光海音樂會　颱風擦邊閃過18日場照常舉行

婦女食用荔枝噎著　救護人員哈姆立克施救挽回一命

苗栗縣準公共幼兒園成長3倍　提供「6184就讀名額」減輕家長負擔　

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

10年來首度 台15線西濱公路6.6公里路平計畫啟動

涵碧樓星空秘境之旅　迎接夏季璀璨銀河

阿公種柑橘一甲子養活3代　1個月內「連中毒3次」！23歲孫接手無毒栽種

連日大雨鹽水溪便道地基掏空　立委陳亭妃、市議員陳怡珍緊急會勘

消防車開進觀光夜市　新北實地演練救災動線

出遊熄火發不動刁車求助　新北三峽警「出二條」就解決了

彰化西南沿海遭大量廢棄物汙染　漁民擔憂大雨就要來了

風雨中度過浪漫月光海音樂會　颱風擦邊閃過18日場照常舉行

婦女食用荔枝噎著　救護人員哈姆立克施救挽回一命

苗栗縣準公共幼兒園成長3倍　提供「6184就讀名額」減輕家長負擔　

斷訊風波延燒　ELEVEN SPORTS自清強調永續服務精神

一年賺逾200萬　「炒鞋」成為陸青年致富聖經

送飯目睹丈夫幫女同事撐傘　人妻暴雨中崩潰...手持水果刀抵胸口

【廣編】社群新神器！台灣大互動式「影音打氣卡」MV登場

看守所澡堂滑倒！閨密門崔順實「額頭縫28針」　獄中掛心朴槿惠健康

疑天雨路滑！台8線大貨車失控撞山壁　目擊者報案：車上有人飛出來

球哥自家品牌開始賤賣　未來可能收攤不玩了？

台中視障婦「無照騎機車」！鄰勸說反遭嗆：被車撞死也是我的事

「京阿尼」京都動畫遭縱火12死！警訊問男嫌　安倍定調：縱火殺人事件

《獅子王》7大彩蛋盤點：新舊版差異在哪？丁滿設定被改過？

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

罷韓聯盟被黑不忍了！提告20名..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

名醫10年還清1億巨債　再捐助..

南投市大庄路嘉興里將截彎取直　

丹娜絲來了　北北基停班停課共決..

2歲尿布童逛大街　母滑臉書才知..

嘉義兒童藝術嘉年華熱氣球體驗

登山會長魂斷南插天山　遺體搬抵..

台南規模3.3地震　深夜搖醒網..

防範輕颱丹娜絲　金山警加強防颱

車顧路求助無援　警超給電即救援

最新民調台南市長信任度上升

詐欺車手逃亡搭機回台入境被逮

廣德家流浪街頭擺攤　被列6大反..

更多熱門

相關新聞

南投家扶經費短缺　盼社會愛心捐助

南投家扶中心「兒少培力館」16日動土，希望建立多元發展平台、培養學生一技之長的夢想基地。南投縣長說林明溱說，培力館籌設多年終於動土，但建設經費尚缺約3,000萬元，呼籲社會各界響應，一起支持家扶、幫助弱勢學子自立，政府也會盡力給予協助。

草屯惠德宮城隍遶境縣府配合反毒

南投城隍廟遶境縣府配合宣導道安

延和國中獲補助566萬元改善操場

「台灣畢卡索」蘇奕榮日月行館辦特展

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面