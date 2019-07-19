比特幣糾紛談判破裂！朋友怒打車窗要槍…他「撿到槍」跟上開7發

▲高男是淡水地區的幫派份子，這次因債務糾紛開槍，遭判刑10年。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／新北報導

新北市一名高姓男子因比特幣投資糾紛，於2018年4月間約吳姓男子到板橋談判，還找來另名陳姓男子助陣；不料高、陳2人竟於現場各持1槍，朝吳男連開7發，造成他左腳踝受傷。新北地院審理後，認定高、陳2人有殺人犯意，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例判高男10年徒刑；陳男4年徒刑，可上訴。

據判決，高男因債務糾紛，於2018年4月14日下午7時許，約吳男到板橋知名禮儀公司「龍華會館」談判，隨行的陳男則在車上等待。不料雙方談判破裂，高男回車敲窗示意，陳男隨即遞槍給他，自己也拎了1把下車助陣。高、陳2人朝吳男及其張姓友人連開7發；吳男狼狽逃跑撿回1命，但左腳踝仍遭跳彈打傷，張男也在過程中擦傷大腿。警方獲報，循線逮捕2人；調查時，高男辯稱因擔心突發狀況，才會在車上放槍，並非預謀殺人；陳男也表示，因擔心高男安危，剛好1把槍「掉在腳邊」，他才順手撿起跟高男一起開槍。

新北地院審理時，法官調閱行車紀錄器及現場監視畫面，認為高、陳2人直接朝吳男開槍，具明顯殺人犯意；但考量雙方事後和解，張男也表示不願追究，最後依槍砲彈藥管制條例判高男6年徒刑、併科罰金15萬元，殺人未遂罪判徒刑6年6月，2罪合併執行10年；陳男則依殺人未遂罪判刑4年。

