車主忘熄火...200萬凌志休旅被偷開走！女賊衝撞拒捕　警街頭狂開14槍

記者陳凱力／新竹報導

新竹台元科技園區大門附近9日晚間發生偷車逃逸遭警追捕事件，由於偷車的莊姓女子除了加速逃逸竟試圖以休旅車衝撞警方，警方最後只對輪胎開槍射擊，才讓莊女乖乖停車。警方當晚就將莊女帶回偵訊，訊後也將依竊盜、妨礙公務罪嫌移送。

▲休旅車被射中輪胎，偷車賊最後只好束手就擒。（圖／記者陳凱力攝）





新竹一名莊姓女子9日晚間7時許，在新豐鄉看到一輛價值2百萬元的凌志休旅車未熄火，竟潛入駕駛座內將車偷偷開走，車主黃先生發現愛車失蹤後，急忙向警方報案。警方於晚間9點左右巡邏時發現休旅車蹤影，立刻尾隨試圖向前盤查，但莊女非但未停車反而加速逃逸，警方一路追捕至竹北台元科學園區附近，由於莊女竟2度衝撞警方，警方只好朝休旅車輪胎連開14槍喝止，莊女最後乖乖束手就擒。