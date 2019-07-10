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車主忘熄火...200萬凌志休旅被偷開走！女賊衝撞拒捕　警街頭狂開14槍

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記者陳凱力／新竹報導

新竹台元科技園區大門附近9日晚間發生偷車逃逸遭警追捕事件，由於偷車的莊姓女子除了加速逃逸竟試圖以休旅車衝撞警方，警方最後只對輪胎開槍射擊，才讓莊女乖乖停車。警方當晚就將莊女帶回偵訊，訊後也將依竊盜、妨礙公務罪嫌移送。

▲偷車賊拒捕開14槍才停下　他：熱門車款「差幾小時就肢解」。（圖／記者陳凱力攝）

▲休旅車被射中輪胎，偷車賊最後只好束手就擒。（圖／記者陳凱力攝）

新竹一名莊姓女子9日晚間7時許，在新豐鄉看到一輛價值2百萬元的凌志休旅車未熄火，竟潛入駕駛座內將車偷偷開走，車主黃先生發現愛車失蹤後，急忙向警方報案。警方於晚間9點左右巡邏時發現休旅車蹤影，立刻尾隨試圖向前盤查，但莊女非但未停車反而加速逃逸，警方一路追捕至竹北台元科學園區附近，由於莊女竟2度衝撞警方，警方只好朝休旅車輪胎連開14槍喝止，莊女最後乖乖束手就擒。

▲偷車賊拒捕開14槍才停下　他：熱門車款「差幾小時就肢解」。（圖／記者陳凱力攝）

車主黃先生表示，休旅車晚間7點多在新豐鄉被偷走，他趕緊報警，沒想到晚間警方巡邏時就發現休旅車，只是嫌犯拒絕停車還開休旅車衝撞警方，所以警方只好朝車輪開槍制止嫌犯，黃先生也感謝警方大力幫忙找回愛車。

據了解，該款凌志NX200休旅車為熱門車款，素有「豪華國民休旅車」之稱，也是「殺肉市場」炙手可熱的車款之一，一般贓車「殺肉」的行動非常快，可能上手後幾個小時整台車就會「肢解」完畢，這位車主能夠幸運的在2小時內找到車可說是非常幸運。

警方追捕莊嫌過程，一路從明新科大附近追到台元科技園區大門口附近，大約5、6公里的距離，最後在對車輪開14槍才讓事件畫下句點，由於當時正逢車流量大，警方也擔心莊嫌會造成其他車禍傷亡，整起事件雖造成一名員警於追捕間跌倒雙手擦傷，所幸只有些許皮外傷，並無其他健康疑慮，莊女於當場就被警方帶回偵訊，訊後將以竊盜、妨礙公務罪嫌移送。

▲偷車賊拒捕開14槍才停下　他：熱門車款「差幾小時就肢解」。（圖／記者陳凱力攝）

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關鍵字：贓車,偷車,凌志,台元科技園區,追捕,開槍

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