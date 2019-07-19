雙黃線違規害女騎士撞昏　肇事男只顧找雨傘不下車挨批「誇張到爆」

記者李忠憲／台中報導

遮雨比救人重要？大里區一名男子開車從停車場出來，在雙黃線路段準備違規左轉，女騎士疑因天雨路滑，煞車不及撞上當場昏迷。路人見狀立刻上前關心報警，肇事男駕駛卻待在車內數分鐘不出來，竟是為了找雨傘，讓民眾氣炸PO網，怒批「誇張到爆」。所幸女子送醫後無生命危險，肇事原因有待警方調查。

▲小客車準備違規左轉，女騎士反應不及撞上昏迷。（圖／翻攝臉書「大里人聊天室」）

大里區仁化路18日下午5點多發生一起汽機車車禍，民眾在臉書社團「大里人聊天室」發文，提醒民眾在下雨天還是要小心開車騎車，注意用路人安全，文一出立刻引起民眾討論。原來，一輛小客車要從停車場開出來，明知該路段為雙黃線，竟然打左轉燈，準備違規左轉。

▲女騎士反應不及先摔倒，接著撞上小客車。（圖／翻攝臉書「大里人聊天室」）



豈知，車一往前開，一名女子騎機車過來，反應不及加上當時飄雨，地面濕滑，緊急煞車後先失控，連人帶車撞上小客車車頭。女子頭部直接撞上汽車，當場昏迷不醒。

附近民眾見狀，立刻上前關心女騎士傷勢、報警並現場指揮交通，深怕女子再受到二度傷害，卻不見小客車駕駛下車。經過2分鐘後，有人敲車窗要男駕駛下車，他才姍姍開門，原來，他竟然因為怕雨淋，只顧著在車上找雨傘。

民眾彭小姐說，該名男子下車後說話還很衝，辯稱是對方自己撞上來，不是他撞人。但路人反批他，「幫忙民眾都沒撐傘，你一個大男人怕雨淋！」、「這裡是雙黃線，在這回轉就是不對」，男子才閉嘴。

消防隊到場後，幫女騎士檢傷發現他頭部疑似撞擊，神智不清，頭部有流血，經送醫治療後，暫無生命危險。

霧峰警分局交通分隊表示，經採證並做酒測，雙方均排除酒駕，肇事原因有待釐清。

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