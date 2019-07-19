職涯玩很大　台南就業中心助青年快樂學職涯

▲動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，舉辦「職涯玩很大」快樂學職涯探索營，在歡樂的氣氛中規劃自己未來的方向。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

畢業季過後，許多青年正在尋職準備成為職場新鮮人，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為協助陪伴青年尋找職涯方向，於7月19日舉辦「職涯玩很大」快樂學職涯探索營，透過遊戲的過程，讓參加活動的青年打開職涯通道密碼，在歡樂的氣氛中規劃自己未來的方向。

台南就業中心精心設計，讓青年朋友們大玩特玩闖關遊戲，跳脫職業性向紙本評量工具，將職業心理測驗變成3D模擬實境遊戲，共有近20位的青年參加職涯闖關體驗。

活動中設計了個人與團隊任務闖關，藉此激發青年從未發覺過的強項特質與能力，並透過團隊合作營造共同作戰的精神，培養團隊榮譽感。再藉由就服人員利用職業評量工具如「天賦卡」及「能力強項卡」，協助青年朋友運用視覺化圖像，探索自己的特質能力。覺察自己「已具備」與「可能具備」的能力是什麼，一步一腳印地往「未來職場」邁進與經營。並透過「珍愛卡」拉近與青年的距離，藉由青年的分享、敘說，進一步瞭解面臨的問題，適時給予協助，作出對個人最優的抉擇。

參與的青年朋友們無不一一拿出個人絕招與團隊精神，見招拆招，可是厲害。設計關卡的就服員都要自嘆不如，下次要再設計更具挑戰性遊戲。透過闖關遊戲進行，大大增進學員們之間情誼，透過分享逐漸發現自己及同組學員的優缺點。並在活動結束後，學員彼此留下聯絡方式，日後可互相加油打氣。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，以往的服務中發現有許多青年初入職場前，對就業市場及個人職場優勢不夠瞭解，匆匆進入職場工作後，才發現自己不適合，進出職場多次，不穩定的就業履歷可是會讓自己未來尋職大大的扣分。為協助青年朋友依個人特質找到最適合自己的職場領域，提早規劃自己的職涯藍圖，進而樂在工作，找到幸福感。

此次透過團體遊戲協助青年職涯探索，讓青年重新認識自我並開展職涯新視野，找回尋職的自信心。同時也希望尚在尋職的青年們可以善加運用政府就業資源，不要為尋找職涯方向獨自苦惱，就業中心可以提供職涯諮詢等服務，讓自己成為職場贏家。