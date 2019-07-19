　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iNO體重計連含水量、筋肉量都能測到　8／11前特價800元有找

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲合晶國際推出iNO藍牙體重計。（圖／合晶國際提供）

▲合晶國際推出iNO藍牙體重計，強調一次可測12項身體數值。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

近年民眾健康管理的觀念更全面，量體重不能只看數字，包括體脂率、內臟脂肪也要一併測量，台灣品牌合晶國際推出一款可量出12項身體指數的「iNO藍牙體重計」，連身體的含水量、筋肉量都能測得到，還可與手機連線記錄數據，觀察身體變化，8／11前推出限時特價790元，7-11就可購買。

▲合晶國際推出iNO藍牙體重計。（圖／合晶國際提供）

▲機身有白色、粉紅與藍色可選擇，8／11前推出千元以下特價促銷。

近期體重計走向「多功能」，以往透過晶片量測體脂與內臟脂肪數據現已慢慢不足，iNO藍牙體重計主打可測得身體12項指數，包括體重、BMI、內臟脂肪、肥胖度、去脂體重、體內年齡、基礎代謝量、體水分率、體脂肪率、筋肉量、推定骨量與蛋白質，號稱與許多健身場所所採用的專業計量機無異。

比起一般日系在台上市的體重計，可測7項數值的產品售價約莫為5,000元，iNO藍牙體重計則以平價定價1,680元搶市。業者表示，該款體重計在半年前推出，已賣出超過10萬台，近期與7-11通路合作，在8／11前推出特價790元限時促銷。

▲合晶國際推出iNO藍牙體重計。（圖／合晶國際提供）

▲可下載特定APP，並透過藍牙與手機連線，輕鬆記錄身體狀況。

iNO藍牙體重計另可透過藍牙與手機連線，只要下載專屬APP，就能直接傳送數據至手機上，且能依照每日身體變化進行記錄，最多可儲存8人的資料，所有家庭成員都能輕鬆囊括，但機身本身無自動識別成員功能，所以需讓機身重新開機才能測量下一位成員。

而小米最新發表的體重機也於7月初上市，主打除了可以測量體重之外，也能測量100克以上的其他物品，當作一般秤重機使用，售價395元。

ET快訊
王瞳透視婚紗露「渾圓半球」　一轉身美背裸到股溝
eMoving電動機車「iE125」上市！10分鐘快充對決G
房間比亂葬崗還亂！鄧紫棋床照首曝…秒崩壞　素顏激似滴妹
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹

關鍵字：iNO,藍牙,體重計,體重機,含水量,筋肉量,合晶國際

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

最讓女生反感的男性TOP5　媽寶只排第4，第1名超有感

一周挑2天改這樣吃　營養師教「不挨餓」瘦35公斤又不復胖

「西螺麻糬大王」快閃板橋車站爆人潮　嚼勁甜香下午4點就搶光

「一心多用」其實很傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

蘋果公司：不會對線上醫療App收取30％的「蘋果稅」　此規則立即生效！

宏碁Predator掠奪者30萬元電競座艙　前進高雄夢時代

比爾蓋茲：AI機器人將接手重複性工作　但不解Google、Uber為何押注自駕車

iNO體重計連含水量、筋肉量都能測到　8／11前特價800元有找

三星新平板Galaxy Tab S6諜照流出　外媒猜下月發表

Instagram新政策：酸民仇恨留言遭檢舉…整個IG帳號內容將被砍掉！

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

蘋果公司：不會對線上醫療App收取30％的「蘋果稅」　此規則立即生效！

宏碁Predator掠奪者30萬元電競座艙　前進高雄夢時代

比爾蓋茲：AI機器人將接手重複性工作　但不解Google、Uber為何押注自駕車

iNO體重計連含水量、筋肉量都能測到　8／11前特價800元有找

三星新平板Galaxy Tab S6諜照流出　外媒猜下月發表

Instagram新政策：酸民仇恨留言遭檢舉…整個IG帳號內容將被砍掉！

LINE貼圖下殺至12元　今夏補貨祭限時到22日午夜前

人力銀行求職者個資外洩　3C達人建議：找到工作就關掉帳號

Galaxy Fold歸來？　韓媒：三星已經準備好了

藍牙出現漏洞　iPhone、Windows 10、Fitbit都中標

上廁所也看風水！汪汪「大便前轉圈圈」原因曝...OO向超心安

國內299元起、郵輪送迪士尼門票！台北夏季旅展優惠懶人包

蘋果公司：不會對線上醫療App收取30％的「蘋果稅」　此規則立即生效！

美網總獎金5700萬美元衝新高　單打冠軍高達385萬

碼頭空位好多！他坐下享用三明治「後腦一痛」慘劇發生　5秒霸凌實錄網笑噴

周杰倫豪宅旁樓中樓小套房　一間只賣158萬　超低價原因曝光

時雨量破百！高雄多處水流成河「淹到輪胎高」騎士只能用牽的

傲嬌喵躲角落忽視新妹妹！趁沒人看　走去偷玩嬰兒玩具＋陪睡

【奧斯塔羅】單身不是罪，但卻好孤單！測你最近有機會認識好對象嗎？

被問是否揪男友做雙人瑜珈？王麗雅霸氣號召百人沙灘做瑜伽

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

3C家電熱門新聞

LINE貼圖下殺至12元　今夏..

蘋果iOS 13釋出Beta ..

「最接近實機」的iPhone ..

HTC Wildfire系列4..

IG新政策：仇恨霸凌將砍整個帳..

三星新平板Galaxy Tab..

Galaxy Fold歸來？　..

藍牙現漏洞　手機、平板、手錶都..

可測12項數值體重計　800元..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

全球首款！三星宣佈推出12Gb..

比爾蓋茲不解：為何Google..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

彩虹蘋果Logo可望回歸

更多熱門

相關新聞

藍牙現漏洞　手機、平板、手錶都中標

藍牙（Bluetooth）功能早已成為現今電子產品的標配，智慧型手機、手錶、平板、筆電都需要這項功能；然而，現在卻傳出有波士頓大學研究人員發現，藍牙的通訊協議當中存有一項缺陷，將使得大多數的電子設備暴露於第三方的追蹤，甚至可竊取使用者資訊。目前得知的是，iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Fitbit，以及運行Windows 10作業系統的裝置都存有這樣的危機，但是Android設備卻沒有這樣的危險。

男友公主抱「閉眼30秒」結局反轉

單線道路通了！汐止秀山路經半天搶災已可通車

小米2代體重機量很多400元有找

她減肥禁食　貼心兒「3字」點醒

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面