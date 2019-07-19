iNO體重計連含水量、筋肉量都能測到　8／11前特價800元有找

▲合晶國際推出iNO藍牙體重計，強調一次可測12項身體數值。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

近年民眾健康管理的觀念更全面，量體重不能只看數字，包括體脂率、內臟脂肪也要一併測量，台灣品牌合晶國際推出一款可量出12項身體指數的「iNO藍牙體重計」，連身體的含水量、筋肉量都能測得到，還可與手機連線記錄數據，觀察身體變化，8／11前推出限時特價790元，7-11就可購買。

▲機身有白色、粉紅與藍色可選擇，8／11前推出千元以下特價促銷。

近期體重計走向「多功能」，以往透過晶片量測體脂與內臟脂肪數據現已慢慢不足，iNO藍牙體重計主打可測得身體12項指數，包括體重、BMI、內臟脂肪、肥胖度、去脂體重、體內年齡、基礎代謝量、體水分率、體脂肪率、筋肉量、推定骨量與蛋白質，號稱與許多健身場所所採用的專業計量機無異。

比起一般日系在台上市的體重計，可測7項數值的產品售價約莫為5,000元，iNO藍牙體重計則以平價定價1,680元搶市。業者表示，該款體重計在半年前推出，已賣出超過10萬台，近期與7-11通路合作，在8／11前推出特價790元限時促銷。

▲可下載特定APP，並透過藍牙與手機連線，輕鬆記錄身體狀況。

iNO藍牙體重計另可透過藍牙與手機連線，只要下載專屬APP，就能直接傳送數據至手機上，且能依照每日身體變化進行記錄，最多可儲存8人的資料，所有家庭成員都能輕鬆囊括，但機身本身無自動識別成員功能，所以需讓機身重新開機才能測量下一位成員。

而小米最新發表的體重機也於7月初上市，主打除了可以測量體重之外，也能測量100克以上的其他物品，當作一般秤重機使用，售價395元。