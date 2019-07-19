藍牙出現漏洞　iPhone、Windows 10、Fitbit都中標

▲藍牙功能傳出通訊協議當中存有一項缺陷，將使得大多數的電子設備暴露於第三方的追蹤。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

藍牙（Bluetooth）功能早已成為現今電子產品的標配，智慧型手機、手錶、平板、筆電都需要這項功能；然而，現在卻傳出有波士頓大學研究人員發現，藍牙的通訊協議當中存有一項缺陷，將使得大多數的電子設備暴露於第三方的追蹤，甚至可竊取使用者資訊。目前得知的是，iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Fitbit，以及運行Windows 10作業系統的裝置都存有這樣的危機，但是Android設備卻沒有這樣的危險。

根據研究人員指出，這項協議漏洞將會允許藍牙低功耗（BLE）在運作時讓第三方來獲取你的裝置識別，進而可追蹤你的設備資訊；藍牙協議當時為了讓兩個設備間的配對變得簡單，所以每當你開啟藍牙功能搜尋想要配對的裝置時，你會發現周遭的設備也能一同出現在搜尋列表當中，這是因為BLE是使用公共非加密的渠道，來告訴附近設備你手上這項裝置的存在。

雖然這樣的方式在推出時即引發了一波爭議，因此BLE有試著讓設備製造商使用週期性變化的隨機地址，來讓其他設備無法時時追蹤你的手機；不過研究人員發現，藍牙的這項漏洞卻仍可以利用隨機地址來成功地追蹤你的設備，從而無限期地跟蹤。

目前還不清楚Apple和其他受影響的公司產品是否能有解決方式，不過若是你相當擔心自己的裝置被追蹤，那麼研究人員也建議，在不需要使用藍牙功能時記得關閉，且在每次關閉前記得先把已配對的裝置刪除，以確保自己的裝置不會被追蹤。