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「西螺麻糬大王」快閃板橋車站爆人潮　嚼勁甜香下午4點就搶光

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▲板橋車站排隊美食。（圖／環球購物中心提供）

▲「西螺麻糬大王冰上冰」片狀麻糬快閃北部，受到民眾歡迎。（圖／環球購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

從團購美食竄起的「西螺麻糬大王冰上冰」，7月起進駐環球購物中心板橋車站，由於其店家主要在台灣南部，今年接連在台北、新竹、台中進行快閃，現落腳新北板橋，果然引發人潮，業者表示，從沒開店就有客人詢問，每天都大排長龍，有時最早下午4點就全賣光，成為新北最熱門的排隊店。

▲板橋車站排隊美食。（圖／環球購物中心提供）

▲一開門店前就大排長龍，有時下午4點料就賣光了。

「西螺麻糬大王冰上冰」在團購發跡，之前也在台北誠品快閃，引發熱潮，7月首次進駐新北，主打使用雲林在地圓糯米，用手工製作而成，其Q彈的片狀麻糬為外型特色，搭配不甜膩、香味撲鼻的花生芝麻粉，民眾口碑甚佳，包裝分為6片、12片與22片裝，售價分別是70元、130元與200元。

▲板橋車站排隊美食。（圖／環球購物中心提供）

▲走文青風的「窩巢雞蛋糕」，可愛的造型也受到許多女性顧客青睞。

環球購物中心在暑期針對旗下車站型百貨，主推特色小食，在人潮最洶湧的板橋車站，除引進「西螺麻糬大王冰上冰」外，還有文青雞蛋糕「窩巢雞蛋糕」與萌系包子「叁和院」，都走療癒視覺風。

▲板橋車站排隊美食。（圖／環球購物中心提供）

▲板橋車站排隊美食。（圖／環球購物中心提供）

▲「叁和院」主打萌系點心。

「窩巢雞蛋糕」可愛的雞蛋造型，搭配特殊蛋盒包裝，除起司、焦糖牛奶、宇治金時、花生巧克力口味外，還推出板橋獨家鮪魚薯泥口味。「叁和院」則以萌系造型點心打出名號，包括「超級大力菇-地瓜起司」、「小綠科科包」都很適合打卡，也很受年輕人歡迎。

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關鍵字：西螺麻糬大王,西螺,麻糬,冰上冰,環球,板橋車站

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