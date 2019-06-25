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小米2代體重機400元有找　量體重外還能「秤物品」，行李箱、食材都能一起用

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▲小米體重機,米家,檯燈。（圖／小米提供）

▲小米體重機發表二代體重機，售價不到400元。（圖／小米提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

小米今（6／25）在台舉辦夏季商品發表會，除旗下手機與小米手環之外，小米第二代體重機也預計7月初在台上市，新一代體重機強調「美型多用」，除延續上一代全白透明設計，還兼具「磅秤」功能，除可量測體重之外，也能計量100克以上的物品，意即行李箱、食材等都能測量，達到一秤多用的效果。

小米事隔數年再推旗下最新體重機，強調採用高精度錳鋼感應器，將性能升級可精準測量細微至50g的變化，所以可達到「秤人秤物雙模式」，100克以上的小物件，重量都可測量，便利地解決生活上各式秤重問題，即便是出國前想測下行李箱重量，也不用額外再購買相關的秤重產品，使用方式須先稱重超過5公斤開啟電源，之後再放上要秤重的物品，最高可到100公斤。

而體重機產品也可透過藍牙，連線至小米手機與手環，搭配特定「小米運動APP」，透過自動分析家中成員功能，每個家中成員都能單獨測量與記錄體重的變化，最多可記錄至16位，預計7／9在台開賣，售價395元。

▲小米體重機,米家,檯燈。（圖／小米提供）

▲小米體重機外型簡單純白。

除體重機之外，小米另發表「米家LED充電式檯燈」，強調輕巧攜帶性，燈頭可調節120度，提供多方向的照明，下方有弧形防滑墊設計，讓檯燈更穩定，內建3種模式，包含4500K適合讀書工作的高亮度模式、3200K看螢幕不刺眼更舒適的中亮度模式，以及2600K的低亮度模式。其充電可使用USB接頭，售價495元，同體重機一樣在7／9台灣市場開賣。

▲小米體重機,米家,檯燈。（圖／小米提供）

▲米家LED充電式檯燈。

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關鍵字：小米,體重機,充電檯燈

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