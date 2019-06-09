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少婦減肥天天禁食16hrs！貼心兒留「3字紙條」　她驚醒：感覺好多了

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▲▼ 澳洲35歲母親麥卡綸（Kelly McCarron）過去2年多來胖了9公斤，逼自己量體重，但兒子的紙條讓她感到相當窩心。（圖／翻攝自臉書／Kelly McCarron）

▲麥卡綸和37歲的丈夫盧埃里（Ruairi）育有2個孩子。（圖／翻攝自臉書／Kelly McCarron）

國際中心／綜合報導

澳洲35歲母親麥卡綸（Kelly McCarron）過去2年多來胖了9公斤，體重上升至64公斤，她想要靠著改變飲食、運動來改善身體狀況，甚至嘗試每天禁食長達16個小時。直到她的12歲兒子在體重計上面留下一張貼心的紙條「Does it matter」（這重要嗎）後，這才讓她頓悟，健康的生活才是她想要的。

《每日郵報》報導，麥卡綸其實是個對自己相當嚴格的人，但在有了小孩之後，總是把自己放在最後順位；她也坦言，她吃東西只是為了心理上的滿足，並不是真的餓了。

「我以前的體重是55公斤，但現在已經胖到64公斤了，這樣算下來，我在過去2年多的時間內胖了9公斤」，麥卡綸提到，她量體重的行為，已經讓女兒有了模仿她的動作，她也會告知女兒不要學她量體重，「雖然我知道這並不算真的肥胖，但我想要變回從前的那個自己。」

值得一提的是，這一切如今有了改變，因為她的12歲兒子在體重計上面留了一張紙條，上面寫著「Does it matter」（這重要嗎）。

麥卡綸表示，每當她心中有對自己不滿意的想法時，她都會去量體重，而兒子的舉動讓她瞭解，量體重絕對不是件非常重要的事，也不需要逼自己每天站到體重計上，「他的紙條真的讓我覺得好多了，我不需要減肥，我追求的只是更健康的生活。」

▼ 麥卡綸把兒子的這張紙條分享至網路後，引來上千人按讚。

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關鍵字：減肥,體重計,節食,紐澳要聞

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