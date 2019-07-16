影／新竹妹「巨泡恐龍手」癢爆！大票苦主經驗談：一抓整手流膿　醫師解答

新竹一名網友最近發現，妹妹兩手出現嚴重的汗皰疹，除了紅腫外，還長滿大大小小的水泡，且求診後越來越嚴重，連工作和睡眠都深受影響。對此，醫師表示，汗皰疹好發於換季，同時有反覆發作的特性，建議患者別自行將水泡戳破，這樣會增加傷口感染的風險，也不要過度洗手，以免病情惡化。

▲原po妹妹情況越發嚴重。（圖／邱于庭授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

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網友日前在「新竹大小事」發文求救，「我妹妹她兩手都嚴重的汗皰疹，西醫開的藥都是類固醇，有吃的跟擦的，但越來越嚴重。這癢都不能抓，水泡都起來了，看了很心疼，請問臉書大大們有什麼方法嗎？」

▲壓力大、作息不正常也有可能引發病症。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

沒想到po文一出，引來大票苦主經驗談，其中不乏超過10年、20年的「資深前輩」，許多人和原po妹妹一樣，就算積極求診仍未改善，經過長時間的反覆的發作，他們了解到吃藥治標不治本，所以便從改善生活做起，包括作息正常、飲食清淡、多喝溫開水，有的則隔絕清潔用品，洗手完也馬上擦乾。

苦主們指出，「我之前也是癢到沒辦法睡，抓破到整隻手流膿，如果癢的話先泡冰冷的水，盡量待在冷氣房，這個不會根治，時不時復發，主要是內分泌失調和精神壓力，平常睡飽、盡量保持好心情，次數就會減少」、「我10年的經驗，是先從食物著手，尤其是油脂類的食物，一個一個試，後來發現我是對棉子油有過度反應」、「我以前連洗澡都要戴手套，基本上手能不碰水就不碰，可以喝喝看綠豆水，我個人覺得很有效」。

▲患者要避免過度洗手。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

事實上，汗皰疹是一種「濕疹」，主要患部限於手指、手掌、腳趾、腳掌，皮膚下會出現西米露般的水泡，及不等程度的搔癢感，如果汗皰疹反覆出現，轉成慢性的時候，就會有脫皮、甚至乾裂的情況。

醫師指出，引起汗皰疹的原因很廣，常見的有季節交替時發作；工作日夜顛倒、飲食不正常、壓力大；或是特定職業的患者，像是需要一直去洗手、接觸一些清潔劑、化學藥品的工作。值得一提的是，汗皰疹其實跟流汗沒有任何關係，更重要的是，它並非「皰疹」，而且也不會傳染。

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