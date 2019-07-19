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Galaxy Fold歸來？　韓媒：三星已經準備好了

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▲▼Galaxy Fold實機。（圖／達志影像／美聯社）

▲Galaxy Fold實機。（圖／達志影像／美聯社）

記者范家宏／綜合報導

三星首款摺疊智慧型手機Galaxy Fold延後上市多時，確切的上市時間一直是個謎團，但據韓媒報導，知情人士透露，三星已經把Galaxy Fold重新準備好了，近期就有可能重新上市。

據韓媒《thelec》報導，三星近期向首爾國立大學教授、業界人士以及韓國科學技術研究院（KAIST research institute）送出重新設計的Galaxy Fold，讓這些單位進行檢測，這些單位在檢測完成後表示，新的Galaxy Fold很不錯。知情人士透露，三星已經準備好要讓Galaxy Fold重新上市。

但三星Galaxy Fold確切的上市日期目前仍不確定，倒是該款手機的主要競爭對手華為的Mate X可能將於7月底或8月初開始銷售。報導指出，有專家認為三星不太可能在近日讓Galaxy Fold重新上市，因為該公司預計要在8月7日發表Galaxy Note 10，他們認為這樣的日期可能會過於接近。

Galaxy Fold是三星旗下首款摺疊智慧型手機，正面螢幕為4.6吋，比目前大多數智慧型手機的螢幕都小，但展開後的螢幕尺寸達7.3吋，使用者可同時操作3個應用程式。該機款擁有512GB儲存空間及12GB記憶體，媲美高階筆電。另搭載6顆鏡頭及2顆電池。有銀色、黑色、綠色和藍色4色可選。

但在4月份時，多位率先獲得Galaxy Fold實機的國外科技部落客或記者紛紛在Twitter上表示他們的Galaxy Fold出現狀況，雖然有些為人為意外損壞，但三星相當看重這些事件，因此決定延後Galaxy Fold的上市時間，至今仍未宣布何時才會正式上市。

日前《彭博》曾報導，看過最新版本Galaxy Fold的知情人士指出，全新的螢幕保護層除了覆蓋整個螢幕外，四周也融入機身邊框之中，防止用戶試圖將其撕下而導致產品毀損，此外，鉸鏈也配合螢幕保護層而重新進行設計。知情人士強調，全新的螢幕保護層因為張力的關係感覺更硬，使其更像是設備本體的一部份，而非可移除的配件。

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關鍵字：Galaxy Fold,摺疊智慧型手機,三星

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