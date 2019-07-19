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三星新平板Galaxy Tab S6諜照流出　外媒猜下月發表

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▲▼三星Galaxy Tab S6諜照。（圖／取自Android Headline）

▲三星Galaxy Tab S6諜照。（圖／取自Android Headline

記者王曉敏／綜合外電報導

雖然平板市場逐年萎縮，但三星顯然並未放棄。外媒Android Headline發布一系列號稱名為「Galaxy Tab S6」平板電腦諜照，預計將與三星下半年旗艦智慧型手機Galaxy Note 10系列一同現身發表。

三星將於美東時間8月7日下午4時舉行Galaxy UNPACKED發表會，預計場中將發表Note系列新機Note 10，同時也將發表新一代平板電腦。而最新消息也指出，為避免與已推出的Galaxy Tab S5e混淆，三星旗下的平板電腦設備將跳過Galaxy Tab S5名稱，直奔Galaxy Tab S6。

▲▼三星Galaxy Tab S6諜照。（圖／取自Android Headline）

▲Galaxy Tab S6可能將配備一支可塞在背後凹槽的觸控筆S-Pen。（圖／取自Android Headline）

觀察Android Headline流出疑似為Galaxy Tab S6的諜照，該設備將配備一支可塞在背後凹槽的觸控筆S-Pen，該觸控筆與Galaxy Tab S4配備的S-Pen不同，取消的中段金屬環的設計，一體成形的設計更顯俐落。最大的特色即具備磁性及無線充電功能，此外，新版S-Pen預計也將支援藍牙功能。

Galaxy Tab S6預計將配備後置雙鏡頭，分別為1300萬畫素及500萬畫素，並導入飛時測距（ToF）技術，前置鏡頭則為800萬畫素。Galaxy Tab S6並未配備3.5mm耳機插孔，整體設計相當乾淨，背殼與Galaxy Tab S5e相同，為金屬打造，機身配備有4個揚聲器，分別置於頂部及底部，而底部的插孔則為USB Type-C。另外，Galaxy Tab S6預計將支援一個與微軟Surface鍵盤很像的鍵盤套裝。

▼Galaxy Tab S6預計將支援一款與微軟Surface鍵盤很像的鍵盤套裝。（圖／取自Android Headline）

▲▼三星Galaxy Tab S6諜照。（圖／取自Android Headline）

規格方面，Galaxy Tab S6配備有10.5吋Super AMOLED螢幕，螢幕比例為16:10，螢幕上並無任何挖孔及缺口，並支援螢幕指紋辨識技術，為首款支援此技術的平板電腦；該機款傳言將搭載高通A855處理器，配備6GB RAM／128GB或258GB ROM，電池容量則為6840mAh；有粉色、灰色及藍色3色供選擇。

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關鍵字：三星,平板,Galaxy Tab S6

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