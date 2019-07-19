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高雄市府近期改組「誰是市長接班人」　傳陳雄文接替副市長

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日積極整合各界人才，高雄市政府新聞局長王淺秋也證實市府團隊將會在近期進行改組。而目前高雄市副市長共有3位，分別是李四川、葉匡時、洪東煒，外傳其中一人的職位會由勞動部前部長陳雄文接替，不過，陳雄文澄清一切尚未確定。

陳雄文（圖／記者季相儒攝）

▲外傳陳雄文將接替其中一名副市長的職位。（圖／記者季相儒攝）

韓國瑜自國民黨總統初選勝出後，除了忙於市政，也不忘為2020總統大選鋪路，他昨日（18日）受邀與前行政院長張善政一起在臉書直播談核四，直指目前的能源政策是「捨新車，開老車」，核四必須重啟，而且國內應該在2035年前將化石能源使用率降至50％，另外50％則改以乾淨能源替代。

不過，現在各界最關心的是，到底誰才是高雄市長接班人。根據《聯合報》報導，高雄市政府新聞局長王淺秋證實近期將會進行市府團隊改組，而目前高雄市共有3名副市長，分別是李四川、葉匡時、洪東煒，傳聞其中一人的職位會由勞動部前部長陳雄文接替；不過，陳雄文18日受訪時透露，現階段傳言很多，是否進入高雄市府的小內閣一切都還不確定。

▲▼朱立倫和李四川交情好。（圖／翻攝自朱立倫高雄好朋友Line群組）

▲朱立倫與李四川交情很好。（圖／翻攝自朱立倫高雄好朋友Line群組）

至於「誰是接班人」這一點，前新北市長朱立倫17日突然在媒體LINE群組中上傳一段影片，他先表示非常感謝高雄的媒體朋友們，接著無預警冒出一句，「別忘了多支持李四川喔！」似乎意有所指。

據了解，李四川原本擔任新北市副市長，傳聞當初韓國瑜當選高雄市長後，還親自打電話向朱立倫「借將」，加上李工作認真、性格敦厚，韓上任半年來，李負責的「路平專案」成果讓不少高雄市民很有感，因此為韓的市政表現加分不少，也讓他在市長接班人的呼聲越來越高。

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關鍵字：2020大選,韓國瑜,高雄市長

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