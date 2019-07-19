涵碧樓碼頭環抱180度仙境　夢幻水上婚禮、求婚場地的首選

文／時尚家居、時尚漫旅

國人平均結婚年齡，從過去幾年的25~29歲，慢慢轉移到30~35歲，已漸入晚婚年代；過去年輕人結婚，由於年紀較輕，經濟基礎較單薄，因此舉辦結婚相關禮俗或儀式，大部份會以父母親意見為主；隨著國人結婚年齡增長，除較具經濟能力外，也因社會歷練豐富，對婚宴籌辦主控權高，加上近年流行主題婚禮，或私人高端訂製派對，對於制式或普遍的主題婚禮，已無法滿足新人的需求了。

涵碧樓，這個大家認識它的標籤多數是：無邊際泳池的高端度假酒店，鮮少人知道它還是一個度假婚禮場域的首選。

你是否曾經幻想心目中那場夢幻婚禮，在絕美的山光水色中，用堅定與自信的語氣說出：我願意。

環抱180度 仙境浪漫婚禮

涵碧樓是由國際建築大師Kerry Hill借景日月潭如仙境般的浪漫景色，精心打造的頂級度假酒店，而涵碧樓的婚禮私房景點，除了較為人所知借景日月潭鏡面水池，還包含中式風情的庭園別墅、匠心獨具的池畔茶藝館，以及充滿人文氣息的蔣公碼頭、璀璨精緻的東方餐廳，更有全台唯一環抱180度日月潭美景的星光露台，它可是傳說中求婚的必勝場地喔！

涵碧樓今年的婚體日，有別於一般業者婚體日常見的婚紗走秀、試吃、看場地的作法，以「愛情囍聚」為主題，以行動劇的方式，讓準新人們以參與的方式，來體驗不同場景的戶外婚禮。透過美食、演員、舞者和歌手的行動演出與現場互動，涵碧樓這次使用六個場地，搭配六個故事，串接成這個新人的愛情故事，例如在星光露台展示新人的偶遇，用歌舞劇表演出他們認識經過，另外在鏡面水池，講出他們的定情，用踢踏舞劇呈現他們墜入情網的喜悅。在庭園別墅，引導新人對於未來生活的想像，或許彼此有些分歧，則選用脫口秀的方式來呈現，最後在蔣公碼頭舉行水上證婚，儀式後遊艇出行則代表新人婚後新的人生階段的啟程。

首秀碼頭證婚 水上婚禮

從兩個人的偶遇、相識、相知、相愛到結為連理，讓準新人的體驗不僅止於情境，更能投射其中；值得一提的是，這一次愛情囍劇，首次對外公開展示蔣公碼頭的證婚儀式，第一次結合遊艇推出水上婚禮，讓新人感受彷彿置身國外高端婚禮假期的驚喜。

涵碧樓餐飲部總監王美玲說，「我們提供一站式主題婚禮的服務，不管西式或是中式婚宴，皆能滿足新人的需求。不少新人希望客製婚顧服務，例如去年有一對比利時的新人，因為新郎是比利時人鍾愛中國文化，娶了中國新娘，因為要回到女方家來舉辦婚禮，在不失度假氛圍的環境中，還希望能滿足他們特殊要求，因此選擇了我們這裡，他們採用古禮，著古裝，備古轎，來迎娶新娘。」

時下不少新人喜歡把婚禮與度假結合在一起，或是出國舉辦婚禮，居多原因在於喜歡在依山傍水的場域裡舉行婚禮，涵碧樓總經理伍錦翰表示，過去涵碧樓就有不少異國婚禮在此舉辦，例如有嫁到美國的，新娘希望一生一次的婚禮，能夠像是在國外舉辦，因此選擇在涵碧樓舉辦，讓父母同時也能感受到出國度假的喜樂。

異國婚最愛 結合度假與婚宴

「大部份異國婚禮，都會把我們這邊當作度假婚禮的場地，他們以家庭團聚的方式為主，大部份都選擇西式的自助餐或套餐的方式，還要求要有婚前或婚後派對的安排，希望採用比較隨性的方式來進行，有別於一般傳統的婚禮。」王美玲補充。

涵碧樓的主題婚禮，包含水上證婚、文定歸寧、湖光之愛、涵碧情懷，還有璀璨星光露台等多種婚禮專案供準新人做選擇；其中特別值得一提的是，首推的水上證婚，證婚場地可以容納60人，場租4小時，其中包含一個小時的場佈，並提供婚禮儀式證婚人與婚禮管家各一位，紀念式的結婚證書（無法律效力），香檳塔，20人份的花瓣雨，新娘化妝及髮型設計，婚禮拍攝與錄影4小時，湖景套房3天2夜，及湖光雙人晚餐等。

像這些籌劃結婚的瑣事煩雜，尤其新人除需與雙方家長溝通外，還需要花時間腦力去發想婚禮內容，與各式各樣對接的協力廠商，包含婚禮攝影與錄影，新娘造型等，因此涵碧樓為解決新人的困擾，提供一站式的服務。

王美玲接著說，「從新人想要舉辦什麼形式的婚禮儀式，內容安排，新娘造型，婚禮攝影與錄影等，我們都有非常多豐富的經驗；涵碧樓提供你客製化的一站式服務，在這邊可以享受度假的休閒氛圍，並完成你的終身大事，更可以滿足你對婚禮的無限想像，歡迎大家來涵碧樓舉辦婚禮。」

資料提供｜涵碧樓 整理撰文｜朱福山

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