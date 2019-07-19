愛的宣言，從嵐翎白砂渡假莊園 vs. 海灣森林寫起

文／時尚家居、時尚漫旅

結婚，是人生另一個階段的開始！親口說出：「Yes I do！」之後，腦海裡轉悠的，會是怎樣的一場婚禮局面？！許多感動與浪漫的場景，多半由陽光、藍天、沙灘開始…就請天地為憑、時間佐證，以愛譜寫出人生序曲，就在南國炙熱的陽光下、熱情熱鬧的展開吧！

以自然導讀，愛的樂章 檜木、美學、沙灘

位屬南台灣的恆春西南岸，在陽光、藍天、沙灘自然條件之下，〝嵐翎白砂渡假莊園〞與〝海灣森林精品民宿〞的紅瓦白牆建築群，更是簇擁著依山傍海的無敵美景。

嵐翎白砂渡假莊園來自新加坡，2度獲得德國紅點設計獎的Cindy I-Hsuan Wang攜手合作設計規劃，並融入在地文化，共同擘劃出別出心裁、獨具新創的歐式度假莊園；而「海灣森林精品民宿」坐擁的美景，更是一絕。座山面海的絕佳方位，將壯闊的山景收入眼底，可以聽海濤聲助眠，享受五感回歸大地生活之後，輕鬆而自在的自然體驗。

二處園區內最大的特色，便是內部結構採用了台灣許多珍稀的檜木、櫸木、金絲楠木，且自有木作工廠，客製手工傢俱，房間內所有木製品及牆飾皆來自老木匠的巧手工藝，旨在於讓原生樹群的天然紋理，挹注大自然的芬多精以及豐沛的藝術氣息。

以專業書寫，愛的證明 客製化服務

看過許多場國外電影，最是被婚禮面海的場景所迷醉…難道，婚禮只能選在國外島國的海邊？！選擇嵐翎白砂渡假莊園與海灣森林精品民宿，一樣可以替您輕鬆實踐！在這裡，不僅擁有面海的證婚場所，同時能看到全球十二大夕陽美景的關山日落草原腹地，場地皆可容納上百人，更聘請有專業的園丁維護每一塊綠地與園藝，盡心呵護一草一木，旨在與環境、與建築、與空間、與人文、與情感，獲得更好的聯繫，並共同見證人生重要的時刻！

嵐翎白砂渡假莊園與海灣森林精品民宿的房間坪數從13坪至30坪不等，與戶外山光海景及美麗落日時光相互映襯，浪漫而悠哉。每一場婚禮的籌備均客製化方式進行，細節上較多繁複，因此溝通多需要耗費數月的時間，以力求專業與完美。尤其現場有婚禮專員負責接洽訂房、婚宴、佈置及流程等對應事宜，服務等級均在專業之上，水準更勝星級飯店。

以美食分享，愛的能量 森食堂

嵐翎白砂渡假莊園與海灣森林精品民宿的餐點皆來自墾丁頗具知名度的森食堂—新台菜海鮮料理餐廳，主要食材大都取自在地，並自行栽種蔬菜及香料類花草，精湛而道地的廚藝，總是讓老饕們讚不絶口，在婚宴的呈現上無論是桌席、或是Buffet、或是午茶；或者在和風徐徐或是滿天星光的戶外、抑或是大器溫馨、優雅滿堂的室內場地，都可以輕鬆包辦，讓新人的婚禮籌備更有型有色。

菜色的內容皆取自主廚多年的經驗設計，尤其每季固定研發的創意料理若受歡迎，則會納入，如若有需求，可將其菜色納為桌席或Buffet的菜色之中，也可以針對婚禮主題，客製化的設定特色風味料理，如：古早味、台灣味料理等，像火鍋類加上滿州的黑豆腐，或湯類料理都可以加上漁夫現撈直送經主廚處理急速冷凍的新鮮魚獲；來自墾丁的放山雞所烹飪的三杯雞、農夫栽種的小青龍加上皮蛋的料理、恒春的洋蔥等都是深受顧客喜愛的菜色。

嵐翎白砂渡假莊園與海灣森林精品民宿隨著新人們的品味及要求，也會陸續推陳出新不同的企劃與專案內容，目的是希望透過專業且到位的服務及自然無敵的海景、精工設計的場地、精緻料理的美食，讓來此舉辦婚宴的新人與親友們，都能擁有難以忘懷的回憶以及極致澎湃的浪漫，讓「Yes I do！」成為一種宣告，對於愛，對於人生，對於生活…

資料提供｜嵐翎白砂渡假莊園、海灣森林精品民宿 整理撰文｜孔婕瑀

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