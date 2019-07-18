別再佔用婦幼車位！雙北19天開出近600張違規罰單

▲婦幼車位。（圖／新北市交通局）

記者羅婉庭／新北報導

交通部「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」去年6月底上路，經1年宣導期，自6月29日起全面稽查，違規占用婦幼車位者將被處以最高新臺幣1200元罰鍰。新北市政府交通局統計，目前已開出近600張罰單。

「兒童及少年福利與權益保障法」規定特定公共停車場應保留

百分之二的停車位，作為孕婦及育有六歲以下兒童者的停車位，特

定公共停車場包括政府機關、車站、百貨公司、設有兒科或產科病

房的區域級以上醫院、遊樂園區等。



新北市政府交通局停車管理科長吳政諺表示，台北市開出約250、新北市325張，他強調，法規上路後停車場皆有派管理員加強巡查，先以勸導方式告知，若車主已離開停車場，才會舉發開單違規佔用，企業、私人停車場也函請相關業者也應負起停車場督導管理責任、加強宣導。

吳政諺說，從6月29日起已全面稽查，火車站、捷運交會轉乘站、百貨公司、醫療院所、觀光遊樂園區及政府機關等附設公共停車場列為稽查重點，並將違規占用身心障礙者專用車位也納入稽查，違者將處以最高1200元罰鍰。

他表示，新北市應設婦幼停車位1,374位，而截至本月12日已在指定場所完成設置1,882個婦幼車位，並發出36,043張孕婦及親子識別証；車位於白色標線內畫設粉紅色內框並設有告示牌。停車格位屬專用，須於車內擋風玻璃上放置「孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位識別證」才能停放。