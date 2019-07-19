路樹茂密找嘸紅綠燈挨批　韓國瑜嘆：多掉幾片樹葉好像市政就癱瘓

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄有網友在網路PO出一張照片，指大坪頂路樹因為太茂盛擋住紅綠燈，該網友PO文寫下「我高雄住這麼久、第一次紅綠燈是用找的」，狂酸「高雄路平綠化專案」、「高雄市政亂七八糟」。對此，韓國瑜回應「覺得現在某些媒體報導高雄，放大檢驗到誇張程度」，「一棵樹多掉幾片樹葉的話，好像市政就要癱瘓掉了」。

▲網友酸高雄路樹太茂密，「紅綠燈得用找的」。（圖／翻攝自臉書「公民割草行動」）

網友在發起罷免韓國瑜的「公民割草行動」臉書社團，PO出一張大坪頂林蔭大道路樹的照片，只見路樹因為太茂密、擋住了紅綠燈，不少網友看了之後留言回應「這真的太扯了」、「錢都花在哪裡了」，更有人留言酸「發大草」。

▲韓國瑜聽到路樹問題，感嘆「放大檢驗到誇張程度」。（圖／記者賴君欣攝）

對此，高雄工務局養工處19日一早就派人火速到場修剪路樹，養工處主秘李政穎表示，這陣子因為連續下雨，樹葉生長速度加快，且「去年沒修剪」，因此擋住紅綠燈，他們獲報後已火速處理，近期也會全面巡查其他處的紅綠燈有沒有類似狀況。

養工處指出，由於高雄登革熱疫情嚴重，「最近都以除草為第一優先」，市府每日派出240名人力到處除草。高雄市長韓國瑜19日受訪時被問到此事，則感嘆「對於某些媒體報導高雄，我們感覺放大檢驗已經到了誇張程度」。

「一棵樹多掉幾片樹葉的話，好像市政就要癱瘓掉了」，韓國瑜說，像市府清淤來講，今年要清40公里，「我們做的這麼認真，做這麼多事情，所有好的他都不報，都是報最差的，讓我們覺得實在無法接受」。

▲網友留言狂酸。（圖／翻攝自臉書「公民割草行動」）