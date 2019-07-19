影／遭菊市府轟「黑心」　韓國瑜2年砸6千萬清淤：都是良心工程

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄鳥松區神農路段，因為過去逢雨必淹，常被戲稱為「神農河」，高雄市長韓國瑜日前視察清淤成果後，18日晚間在臉書分享清淤的成果照片，還提到「下水道是一座城市的良心」；卻遭到陳菊辦公室批評「單單只算雨水下水道一項」，「這不叫良心，這叫黑心」。

▲鳥松區神農路下水道淤積狀況嚴重。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜在臉書貼出好幾張下水道清淤的照片，PO文寫下「這半年多來我們市政府的下水道清疏長度，已經超過過去幾年的每一年。」、「無論長度或重量都會比過去三年全部加起來還多，所投入經費卻是低於過去花費的總金額」，宣傳政績的同時似乎也暗批前朝「我們這麼認真、努力、紮實地做清疏工作，原因無他，因為，這是我們的良心」。

▲水利局公布清淤數據。（圖／高雄水利局提供）

但這席話引來前朝市府不滿，19日陳菊辦公室發出聲明，表示韓國瑜單單只算雨水下水道一項，「這不叫良心、這叫黑心」，痛批韓國瑜「為了選總統而污衊市府公務員，更是良心何在？」

對於陳菊回應，韓國瑜19日受訪時再度強調，清淤下水道都是良心工程，當初編列的2500萬預算完全不夠，所以第二預備金又投入3500萬，而且根據治水顧問李鴻源估計，至少需要兩年時間。「這是一定要做，我們新的團隊絕對不會往臉上貼金、指責別人，這樣子不對」，韓國瑜表示，該做多少工作就把工作做好，這是一個負責的態度，也透露接下來將把高雄市18萬盞路燈換成智能化路燈，「這就是我們份內的工作」。

▲韓國瑜19日再度強調「清淤都是良心工程」。（圖／記者賴君欣攝）