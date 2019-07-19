影／高市府近期改組傳陳雄文進小內閣　韓國瑜：調整人事勢在必行

記者洪靖宜、李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜在國民黨初選中勝出後，開始為2020鋪路，韓團隊目前也正積極布局，傳出高雄市政府近期將改組，韓國瑜也親自證實調整人事「勢在必行」。而目前高雄市副市長共有3位，分別是李四川、葉匡時、洪東煒，其中一人的職位會由勞動部前部長陳雄文接替，對此傳聞韓國瑜語帶保留，表示「先不講名字，大家很快就可以看到他」。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜不斷強調目前身為高雄市長，就是一心一意拚市政，但其實韓團隊也正積極布局，不停招兵買馬，就傳出高雄市府將改組，就是要把市府及競選團隊人事做切割，各司其職，而目前高雄市三位副市長李四川、葉匡時、洪東煒，其中一人將換成勞動部前部長陳雄文，對此韓國瑜19日出面證實，高雄市政府部分人事調整「勢在必行」。

▲ 勞動部前部長陳雄文（圖／記者季相儒攝）

韓國瑜表示「人事一定要調整，這個調整就是依據高雄市政治理，以及團隊彼此的默契跟功能的發揮，這跟選舉一點關係都沒有，最新的團隊調整還是會全力衝刺市政為主，人事的調整很快就會發部出去，希望新的團隊做調整之後，能夠做更有效的發揮，對高雄治理能更有效，讓高雄市民能夠更滿意」。

至於誰會被調整或是誰來接替，韓國瑜則神秘表示「現在我先不把他名字講出來，大家很快就可以看到他」。