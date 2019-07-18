「小孤島大醫生」宜蘭高中榜首林雍勳508分　立志當偏鄉醫生

▲▼宜中第3類組榜首林雍勳，霸氣不怕公費醫科要綁約6年，就是要照顧偏遠民眾。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭高中林雍勳指考成績6科508分成為宜中3類組榜首，林雍勳霸氣說當然要讀公費醫學系，而且不怕公費會被綁約6年不自由，因為從小看到偏遠地區弱勢民眾就醫不便，才高一時更堅定要當醫生來照顧弱勢民眾，選擇公費，同時也能在就學時減輕父母的負擔，所以綁約6年對他是不成問題的。

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指考成績18日揭曉，宜中3類組榜首的林雍勳說，他小時候隨父母住過花蓮、蘇澳等地區，那候就覺得偏遠地區民眾就醫真的不方便，以蘇澳鎮為例，較大型的醫療院所只有一家北榮蘇澳分院，要想到較大的醫院就醫，需開車往返相當不便。

會立志當醫生，也與他小時候身體不好，及有親友當護理師有關，而這樣的想法，在他高一是更加堅定，他很高興指考有好成績，讓他的夢想能逐步實現。

被問到讀書秘訣時，他笑說拚指考以來，同學間互相鼓勵很重要，而且在考前，他是將各科整理出重點筆記，並對較不熟悉的科目一再的複習，才考取好成績。

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