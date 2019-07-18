京阿尼遭縱火連爆…女員工破衣赤腳悲鳴「救救我」　一群人卡3樓爬簷溝逃生

▲京都動畫工作室遭人縱火，員工被從3樓窗戶救出。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本知名動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日上午遭人縱火，造成12人死亡、10人心肺停止，多人輕重傷，還有人下落不明。員工們從工作室逃出後，身上帶著燒傷，赤著腳，就急忙跑到附近求救。

綜合日媒報導，縱火案讓3層樓的工作室整個被火竄燒，連連聽到爆炸聲，黑煙從2樓、3樓的窗戶不停往外冒，其中包含快70名的員工倉皇逃出。有員工赤著腳從大門跑出，也有員工來不及跑到1樓，在3樓窗戶被人用梯子救出。

報導指出，一名20多歲的年輕女子身上帶著燒傷、衣服破裂，赤著的雙腳不斷流血，害怕的邊哭邊求救「有不認識的人在淋像汽油的易燃液體，拜託救救我」。最後被消防人員淋過水後，送醫急救。

另外在濃煙中，有男子利用屋簷排水溝從屋頂爬下來，肩膀留著血、臉頰被燒得通紅、全身是灰；也有許多員工逃到大門後就力氣全無，倒在路旁，等著其他人拿水及毛巾幫忙救援。

被火勢吞沒的工作室，加上狼狽逃生的人群，讓現場看起來怵目驚心，宛如「人間煉獄」。其他目擊者也說，幾乎從遠方就能看到黑煙從各個窗戶冒出，還聽到2至3次的爆炸聲，得知可能是縱火案時，都忍不住驚呼「真的是太可怕了！」