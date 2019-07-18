2少女賣身換宿...與2男「先3P再4P」！　激烈交纏一夜腿軟返家

▲2少女脫離安置中心無處可去，竟賣身換宿，與2男大玩4P還交換伴侶。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳韻如／高雄報導

未成年少女小芬（化名）及小文（化名）2017年底從安置機構逃離，2人為了找到棲身之處，竟與阿龍（化名）及阿虎（化名）約定好，以發生性行為做對價，換取留宿一晚。2男2女共處一室竟玩起4P，甚至還交換伴侶。4人交纏了一夜後，少女們回到安置機構，經社工追問下報警處理，橋頭地院也依妨害性自主罪分別判2男1年1個月及6個月徒刑。

判決書指出，年僅15、16歲的小芬及小文2017年11月22日從安置機構逃離，但身無分文的2人無處可住，直到7時許，小文用BEETALK通訊軟體聯繫剛認識不久的阿龍，並約定好由阿龍提供住宿地點，她與小芬則以與阿龍發生性行為作為對價。

雙方達成約定後，先由阿龍開車載往阿虎住處。然而，進到屋內阿龍沒有等到阿虎返家，而是直接將2女帶往阿虎房間，隨後就玩起2女共侍一夫的遊戲。歷經了一番激戰，阿虎回到家後隨即加入戰局，4人更是大搞4P，甚至還交換伴侶。

4人交纏了一夜後，阿龍先是帶2女外出吃飯，回到家中又繼續激戰，直到隔日。2017年11月23日，阿龍將2女載回安置機構，社工人員立刻追問2人外宿細節驚覺有異，便立刻報警。

然而，阿龍到案後還矢口否認有與2女發生性行為，甚至辯稱，當晚他與2女先是在阿虎家中與其家人聊天，大約10分鐘左右，等到阿虎回家後他便離開了，並沒有與小芬、小文發生性行為。

由於2女偵訊時，將當日案情訴說的相當明確，且有通訊軟體的對話紀錄，法官採信2女說詞，因此分別將阿龍、阿虎依妨害性自主罪，判處1年1個月及6個月徒刑。全案可上訴。

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