夫妻「自拍謎片」PO網發大財　還揪陌生男3P傳群組當粉絲福利

▲黑龍江一對年輕夫妻自拍3P謎片上傳賺錢，被當地網警抓獲。（圖／翻攝自微博／@全球趣闻中心）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸黑龍江大慶市一對年輕夫妻日常嗜好是一起看A片，時日一久後還覺得不過癮，直接「親身上陣」拍片，還多次找單身陌生男一起3P，並把「自拍謎片」放上國外網站供下載賺錢，當地警方在5月初發現，兩夫妻通過外網散布淫穢色情照和影片，還在微信上建立專屬性愛影片分享群，調查後已將兩人逮捕歸案。

據《搜狐新聞》報導，張強與郝文（化名）兩夫妻住在黑龍江大慶市，共同愛好是一起看謎片，看到後來更自己提槍上陣，從2017年2月開始，拍出一部部「自製謎片」賺錢，而且為了避免被熟人看到或被網路警察發現，便把這些影片透過境外網站如推特、Tumblr等，上傳供網友觀看以大發其財。

▲由老公將這些原汁原味的「夫妻謎片」上傳到境外網站。（圖／達志／示意圖）



不過，賺快錢的日子沒過多久，今年5月初時，大慶市公安局網警上網偵查，發現兩人在外網散布淫穢色情照和影片，立刻詳細追查，歸結出兩人作案手法。據了解，郝文夫婦不僅自拍夫妻謎片，還會上網約陌生男子一起3P，並把這些短片配上誘惑字幕後，用Tumblr發布。但好景不長，Tumblr遭到「網路淨化」，兩人便改透過推特，吸引粉絲進一步添加微信。

夫妻倆會不定期在群組內發送妻子的自拍露點照，或者性愛影片，不過想進入性愛影片微信群組並不容易，需先付66元人民幣紅包，否則隔天會被刪除好友，而進一步支付200元人民幣可以加入一年，付400元人民幣則可成為永久會員，種種福利也深獲粉絲好評。當地網警蒐集證據後，在15日將夫妻逮捕歸案，經偵訊後，兩人均承認犯行，目前案件進一步審理中。