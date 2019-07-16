按摩做半套...她挺渾圓雪乳供揉捏！嫖客遭罰竟反悔　提異議法官不買帳

地方中心／高雄報導

郭姓男子到美容坊按摩尋求紓壓，過程中他脫得只剩條內褲，還起了生理反應，甚至加價2千元要求做半套。越南籍女服務生不但幫他打手槍，還提供雙乳讓他撫摸。此時，警方破門而入，當場將郭男逮個正著，事後也依違反社維法開罰1500元。然而，郭男事後卻反悔，還以「我沒有做這件事」提出異議，但法官勘驗證據後，駁回異議。

警方調查，郭男1月9日到該美容坊按摩，郭男在進入包廂後，脫光衣服僅穿一條內褲。隨後女服務生進入房內開始按摩，而當她觸碰到郭男下體時，郭男起了生理反應，女服務生見狀立刻推銷郭男是否要做3千元的全套服務，還是2千元的半套服務，而郭男選擇半套。

女服務生幫郭男打手槍的過程中，先是幫對方戴上保險套，接著挺出她的雙乳讓對方撫摸，再幫郭男打手槍直到射精，但就在這時，警方立刻破門而入，郭男當場被逮個正著。

警方偵訊時，郭男坦承做半套性交易，還支付了2千元給女服務生，而女服務生也坦承此事。警方訊後也對郭男依社維法開罰1500元。

然而，郭男收到處分書後卻反悔不承認犯行，還稱「我沒有做這件事」向法院提出異議。法官勘驗美容法監視錄影器畫面，有參酌女服務生筆錄後，認為女服務生與郭男並不相識，也無冤無仇，應無陷害郭男的動機，因此認定郭男有與女服務生進行性交易，駁回郭男異議。

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