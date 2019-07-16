幫學妹按摩趁機摸乳...她怒喊「不可以」！色學長無視兩手硬揉　下場GG

▲陳姓男大生幫學妹按摩竟趁機襲胸，事後還辯稱是學妹主動要求，法官判刑1年。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

地方中心／高雄報導

屏東一名陳姓男大生在學校實驗室內幫學妹檢修電腦時，假借替學妹按摩肩膀，卻將手伸入對方衣服內觸摸胸口，學妹雖然立即表明「不可以」，但他仍強行伸手觸摸胸部猥褻得逞。一審法官審理後將他依強制猥褻罪判刑1年，他不服上訴，並承諾賠償20萬元後獲得學妹原諒，高雄高分院則維持原判，但獲緩刑4年。

判決書指出，陳男2017年3月9日下午受學妹之託，前往學校系館的實驗室檢修電腦網路連線。結束之後，陳男主動要幫學妹按摩肩膀，學妹立刻表示「不用了」，但他仍持續動作。

按摩期間，陳男竟將手伸入學妹衣服內，當觸碰到胸口時，隨即遭到學妹拉住手制止，並明確表示「不可以」，但沒想到陳男卻不理會，還強行伸入摸胸。學妹被陳男舉動嚇壞，不斷閃躲後立刻收拾東西離去。

事後，學妹情緒大受影響，不但出現恐慌、睡不著的情形，還時常情緒激動落淚，逼得她只好求助學校進行心理諮商，並報請處理。

然而，一審時，陳男否認犯行，還稱是學妹主動要求他幫忙按摩，而他僅曾邀約對方外出用餐，但遭到學妹拒絕「不要，這樣很可怕」，之後便離開實驗室。陳男認為自己是遭到學妹栽贓，而他會道歉是因學妹的男有要找人將它處理掉，他因為害怕才開口道歉。

一審法官審理時，學校社工出面作證，學妹在事發後出現恐慌等創傷，而學妹男友也證稱，事發後學妹立刻向他求助，再加上事後陳男的道歉訊息，法官認為陳男確實有猥褻犯行，因此判他1年徒刑。

陳男事後不服上訴，並改口認罪，還表示願意賠償20萬元與學妹和解。學妹在二審開庭時也表明「若陳男承認自己犯錯，我願意原諒被告。」法官審酌陳男與對方和解，雖事後維持原判，但宣告緩刑4年，並須接受6場法治教育課程。全案可上訴。

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