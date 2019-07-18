眼睛血腫和菸燙痕跡！4歲遲緩兒難以表達只能哭…繼母辯：從床上摔落

▲男童疑似遭虐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／新北報導

新北市一名4歲男童經常被父親、繼母毆打導致遍體麟傷，祖母心疼於今年2月聲請保護令，但4個月後，男童被發現臉部嚴重瘀傷、眼睛血腫還有類似菸燙痕跡，可能又遭虐待，繼母辯稱，是男童自己從床上摔下來受傷的…社工觀察，男童有語言發展遲緩的症狀，難以清楚表達，因此先將其安置並驗傷。

據了解，男童在1歲多時，父母便離異，後來父親取得監護權並再婚；由於男童相當好動調皮，父親及繼母經常「修理」他，甚至把管教當作情緒發洩的運動，導致男童總是全身傷，到了今年2月，幼兒園老師發現4歲男童背後都是棍子抽打的條狀痕，瘀傷嚴重，近乎體無完膚，趕緊通報社會局。

事後父親跟繼母坦承管教過當，並願意參加親職教育課程，男童的祖母也聲請保護令，希望憾事不要再重演。過沒多久，男童被父親、繼母帶走，搬離祖母的家，一家三口遷至他處。社工持續追蹤，發現男童身上總是有些小傷，但父親及繼母解釋，都是意外撞到所致。

直到今年6月，社工訪查時驚見男童多了「血輪眼」！臉部出現不規則的瘀傷，還有疑似被菸燙的痕跡，但男童有語言發展遲緩的狀況，說不清楚傷勢由來。繼母則辯稱是「從床上摔下來（受傷）的」。

新北市家防中心主任許芝綺表示，已緊急安置孩童，並進行相關檢查，以釐清傷勢由來及發育情況，也通報警方依涉嫌家暴送辦。待後續調查後，也將徵詢各親屬家庭條件及意願，判定孩童的監護權。