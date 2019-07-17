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社會 社會焦點 保障人權

台南父親發病掐死2歲兒　判無罪確定並施以監護1年

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▲桃園市八德區某幼兒園莊姓女老師遭家長指控涉虐童。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲台南爆發2歲男童疑似遭虐死案件，經調查後，乃因父親病發而掐死兒子。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台南市2015年間發生一起2歲男童疑似遭虐死案件，案發當時，一名有精神疾病的父親抱著死亡的兒子，坐在門口發呆，路人報警，父親被逮後，依「家暴殺人罪」提起公訴。但法院審理後，均認定父親當時精神病發、殺害兒子，一二審均判無罪。案經上訴，最高法院17日也判無罪確定，並施以監護1年。

判決指出，領有身心障礙手冊的男子，早在2003年間，就因急性幻聽、幻想發作，與鄰居打架後，住進台南醫院求診，診斷結果為精神疾病，之後就斷斷續續服藥控制病情。本案發生於2015年7月間，男子與大陸籍蔡姓配偶婚後產下一子，但男子因受傷無法工作，家裡收入驟減，原本就是低收入戶的家境，更為艱困。

案發當天早上，男子2歲的兒子排便在尿布中，男子大力擦拭兒子的屁股後，兒子因疼痛大哭，妻子因而安撫兒子入睡，但兒子仍持續哭鬧。妻子要求男子照顧兒子，但男子不聽，2人發生口角，妻子揚言自殺，憤而拿起男子平日服用的鎮定劑，一口氣吞下約20顆，躺在床上昏睡。由於兒子不斷哭鬧，男子情緒按耐不住，竟以雙手掐死兒子。

一直到事發後3個小時，男子才發現兒子已經全身僵硬、沒有呼吸心跳，男子恍神之餘，抱著兒子的屍體，呆坐在自家公寓門口。路人發現後報警，警方到場後，這才發現這起人倫悲劇。檢方偵辦後，依照家暴殺人罪嫌，對男子提起公訴。

法院審理後，將男子送精神鑑定，均認定男子因精神病發才殺害親兒，一二審法院均將男子判處無罪，並令入相當處所施以監護1年。全案再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴，男子無罪確定。


 

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關鍵字：法律,人權,父親,掐死,判刑,2歲,幼兒,最高法院,三審,無罪,施以監護

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