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影／他電梯抱走女童...意圖到樓梯間「猥褻」　未遂被行拘15日

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▲▼女童電梯內被外賣哥強行抱走。（合成圖／翻攝梨視頻截圖）

▲女童電梯內被外賣哥強行抱走。（合成圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

廣東佛山日前一名女童搭乘電梯時，被19歲外賣小哥盯上，並強行抱到樓梯間意圖「猥褻」，但還好她不斷反抗及大聲呼救，才讓外賣小哥把她放下逃離現場。事後，警方逮捕涉事男子，並處罰行政拘留15日。

綜合陸媒報導，一名女童14日中午12點剛好去找同學玩，不料在搭電梯時，被19歲穿著橙色上衣的外賣員盯上，並強行抱到樓梯間意圖「猥褻」。而據曝光的畫面顯示，女童當時縮在電梯的角落，在電梯門打開時，外賣員突然蹲下抱起女童就走。期間還可以看到女童嘗試抓緊扶手，但還是抵不過對方的力量，最後被抱走。

▲▼女童電梯內被外賣哥強行抱走。（圖／翻攝梨視頻截圖）

女童被抱走時，不斷反抗並大聲呼喊，引起管理員的注意，外賣員這才急急忙忙放下她逃離現場。事後，女童被家人接回，身體也沒有受傷。此外，警方抵達現場後，也逮捕外賣員，並處以行政拘留15日。

經過佛山市黃岐派出所審查，今年19歲的彭姓外賣員，聲稱自己「意圖猥褻」女童，但未遂後逃離。對此，不少網友大罵判刑太輕，「他都承認意圖了還只判15天」、「所以壞人根本不懼怕法律，15日？會給小女孩造成多大的心理傷害啊」、「這犯罪成本也太低了，怪不得最近老出現變態呢」、「必須重判」。

▲▼女童電梯內被外賣哥強行抱走。（圖／翻攝梨視頻截圖）

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關鍵字：廣東佛山,拐賣兒童,外送員

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