嗆「工地很好玩」鄉民怎不去！過來人4次反問　曝工人辛酸：不做工才是對的

▲工地過來人回文分享經歷。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前在PTT發文問卦「工地很好玩，怎麼鄉民不去做？」說工地薪水比去超商打工還高，下班又超準時、同事也很有趣，「為什麼鄉民不願意到工地工作？是不是好逸惡勞啊？」貼文吸引一位做過工的過來人網友回文，無奈曝這行業的辛苦，直言「不要再靠夭年輕人不做工了」、「那些不做工的才是對的。」

這位做過工的網友在PTT的Gossiping板上回文該篇文章，開頭直呼「我不知道你是問好玩的，還是瞧不起做工的，聽到好逸惡勞就很火大」，他說自己做工經驗六年，還不包含腰傷休養了一年，養傷期間不但沒收入，連存款都花完，還要靠家人養，讓他第一次反問「做工真的好嗎？」

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▲過來人不停反問，「做工真的好嗎？」（示意圖／記者趙于婷攝）

他說，他勞保保職業工會，一個月最低還要繳兩千多塊錢，其他保險還比一般人貴，「前陣子趕工連做沒有休息，累到手被工具傷到」，當時他硬撐到下班掛急診，縫了兩針。

事後想請老闆簽勞保目擊者證明，「但老闆雞雞歪歪還不太願意簽勞保目擊者證明，一臉小小傷口還掛急診，說什麼沒幾個人會破傷風死人」，讓他第二次反問，「我真的截肢老闆真的會賠嗎？我問你做工真的好嗎？」

接著他透露，前天去復健科的時候，醫師問他「平常都搬多重？」他回答「幾千公斤」，還被認為是在唬爛，「我說系統櫃一車一噸多，一間樣品屋一車，四間至少四車」，雖然不是只有他搬，但他是最年輕的，最重最寬、要爬樓梯、透天高樓層的東西，一定都是他做。讓他第三次反問，「不管是電梯還是推車，你還是要搬（上下車、進出電梯），請問做工真的好嗎？」

網友表示，洪仲丘事件那年，他工作疲勞不消，看遍各科最後抽血檢查，醫師告訴他「你再繼續做下去，就跟洪仲丘一樣」，他只好休息，並第四次反問「做工真的好嗎？」

▲年紀越大，做工的後遺症就越明顯。（示意圖／記者林敬旻攝）

「我前陣子腰痛到晚上睡不著，每天都想死，跑遍各大科，只要我吃藥復健。國術館、按摩的都覺得我太誇張，請問老闆會替你想嗎？」他希望大家不要再靠夭年輕人不做工，而且做工就算做到師傅級，年薪還是輸給竹科輪班的工程師，「整天喊技術笑死人，那些不做工的才是對的。」

他最後直呼，如果是做工的人，應該知道他在說什麼，如果不是做工的人有什麼好靠夭，「聽到好逸惡勞真讓人火大，講的做工就應該吃苦，但講這話的人通常都不是苦的那個。」

看到貼文後，不少人紛紛大推，「認真文給推」、「工人真的很辛苦」、「做工地，到了40~5x，後遺症都逐漸冒出來」、「早點逃是對的」、「做工就是賺40歲前，50之後全部吐還給醫院」、「做工真的超累好嗎，環境惡劣又瘋狂流汗，師父真的很厲害」、「一樣都是拿生命換錢的。」

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