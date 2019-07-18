苗栗縣準公共幼兒園成長3倍　提供「6184就讀名額」減輕家長負擔　

▲苗栗縣政府透過「擴大幼兒教保公共化計畫」，讓2019年準公共幼兒園數大幅成長。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府為減輕家長育兒負擔，特別配合中央政策自107學年度起與符合一定條件之私立幼兒園合作，私立幼兒園與政府簽訂合作契約後成為「準公共幼兒園」，家長僅須負擔相當公立幼兒園的收費，其餘費用由政府補助，此方式除可滿足家長的多元選擇，並可減輕經濟負擔。

縣府教育處學前教育科表示，縣府致力推動準公共幼兒園機制，家有幼兒就讀準公共幼兒園的家長繳交費用除了每人每月不超過4500元外，第三胎子女每月不超過3500元，低收入、中低收入戶家庭子女「免繳費用」。

▲▼縣內幼兒園符合加入標準之園所共計88園，目前共計57園加入，簽約率達64%以上，提供家長6184個就讀名額。（圖／記者黃孟珍攝）

縣府教育處指出，108學年度準公共幼兒園自5月20日起至7月31日開放申請，縣內幼兒園符合加入標準之園所共計88園，截至7月16日止共計57園加入，簽約率達64%以上，參加園所數更較107年成長3倍以上，提供家長6184個就讀名額。

縣長徐耀昌表示，每個孩子都是苗栗縣的寶貝，特別感謝所有參與準公共幼兒園之園所，為苗栗縣的孩子提供更優質、平價的托育環境，更可讓低收入戶、中低收入戶的幼兒享有免費入學的機會，讓所有孩子都不會輸在起跑點；縣府將擇期頒發準公共幼兒園標章予各園所懸掛，也歡迎尚未加入之園所加入準公共幼兒園的行列。