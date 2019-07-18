穿越時空？收到「26年前」同天寄出明信片...滿滿父愛盼物歸原主

▲香港寄來的「神祕明信片」。（圖／翻攝自Facebook／Memorial University Hong Kong Students` Association）

國際中心／綜合報導

美國伊利諾州一名女子於上週收到一張從香港寄來的「神秘」明信片，這信上的收件人不僅不是自己，日期竟然是「26年前」的同月同日所寄出，該名女子以為郵差寄錯，本來想退回郵局，沒想到一翻過來看到內容，讓她下地決心 想要親自找到真正的主人。

據CNN報導，這名「誤收」信件的女子德雷珀（Kim Draper）和丈夫及12歲的兒子居住在這個地方已經4年，她於本月8日收到一張由香港寄出，上面印著香港帆船圖案，右上角更貼著港英時期英女王郵票的明信片，而她仔細一看，發現雖然收件地址正確，但收件人竟是名為萊納（Leena）及基兹爾巴什（Muhammad Ali Kizilbash）的人。

▲明信片於1993年寄出。（圖／翻攝自Facebook／Memorial University Hong Kong Students` Association）

更讓德雷珀驚訝的是，這張明信片竟然遲了足足26年才寄出，上面標示的日期為「1993年7月8日」，明信片內容寫道，「我在這個極度壅擠的地方過得非常愉快」、「這些小漁船裡面有小餐館，裡面都有冷氣，還供應新鮮的海鮮」、「希望很快能見到你們，你的父親。」

德雷珀看完信件後表示，「我真心想要認識收件人，並且當面交還這張明信片，不想就這樣還給郵局。」她先是聯絡這間屋子的前屋主，但真正的收件人名字卻沒有在之前的房產稅記錄中出現過。德雷珀更試圖在Facebook找到一位現居麻州，名為Leena Kizilbash的女子，但由於她並沒有提供聯繫方式，所以德雷珀未能與對方聯絡、確認身份。

然而，德雷珀為了尋求到明信片真正的主人，她甚至接受了許多報章訪問，期望萊納（Leena）及基兹爾巴什（Muhammad Ali Kizilbash）本人或是家人朋友們會看到，並與自己聯絡。