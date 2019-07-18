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洛杉磯豪宅搜出「1000多把槍」！整條車道堆滿　警嚇壞：從沒看過這麼多槍

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▲▼洛杉磯警方突襲豪宅，搜出超過1000把各式槍械，以及大批彈藥。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯警方突襲豪宅，搜出超過1000把各式槍械及大批彈藥。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國警方今年5月在一場行動中，於加州洛杉磯一處豪宅搜出超過1000把槍，就連現場警員也驚訝說，生涯中從沒見過這麼多槍械。屋主薩恩斯（Girard Damian Saenz）目前遭控64項重罪，如果全部成立，最重恐面臨48年又8個月徒刑。

根據《今日美國》（USA Today）報導，當地警方與美國聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）幹員今年5月份接獲線報，突襲了薩恩斯位於貝沙灣（Bel-Air）的住處，結果發現屋內收藏了超過1000把槍枝。

從警方公布的畫面可見，成堆的步槍、手槍和獵槍散落在豪宅車道上，一箱箱的彈藥則堆放在桌上。警官拉米瑞斯（Chris Ramirez）當時說，「在我從警31年生涯中，從來沒看過這個多武器」。他說，「在這種社區竟有一個這麼大的軍火庫，太震驚了。」

貝沙灣是洛杉磯市郊的知名高級住宅區，受到許多好萊塢名人青睞，而薩恩斯的豪宅就位在知名的花花公子豪宅（Playboy Mansion）附近。警方表示，這是洛杉磯歷史上單次查獲最多槍枝的一次，但根據初步調查，薩恩斯雖然私藏槍枝，但與恐怖主義或其他犯罪活動無關。

薩恩斯在5月份的搜捕行動後不久，就曾以5萬美元保釋金讓自己首度獲釋。當地時間7月15日上午，洛杉磯法院傳訊薩恩斯，但他拒絕認罪，再度以10萬美元保釋金交保。洛杉磯警方表示，這起案件仍在調查中。

薩恩斯目前被控64項重罪，包括23項持有攻擊性武器、17項非法轉讓手槍、15項非法突擊步槍活動、7項持有短管步槍或霰彈槍，以及2項持有大口徑毀滅性武器。

▼豪宅內多款不同口徑彈藥，讓警方也看得瞠目結舌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼洛杉磯警方突襲豪宅，搜出超過1000把各式槍械，以及大批彈藥。（圖／達志影像／美聯社）

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