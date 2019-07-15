高球名將休妻！元配默默守候26年...聽見小三車上嬌喊　法官：不准離

▲法官認為，雖婚姻有破綻，但起因為蔡男的婚外情，因此判不准離婚。示意圖與本案無關。（圖／翻攝pakutaso）



突發中心／台北報導

蔡姓職業高爾夫選手到大陸發展，沒想到過了5年竟然欲要與他人結為連理，因此以無實質夫妻關係等理由，要兒子把離婚協議書拿給元配簽下，未果便向法院訴請離婚。高等法院審理後，認定蔡男有婚外情，判他敗訴，不准離婚。

蔡男主張，與元配於1993年11月27日離婚，育有3名子女，後來2002年便轉往大陸發展，長期分隔兩地，偶爾才回家，夫妻也都分房睡，沒想到到了2015年，對方竟都不讓他返家，足見2人已經無實質夫妻關係。

蔡男表示，2人對於子女的教養觀念也有很大的差異，不僅如此對方還曾羞辱他的母親，甚至在外揚言有外遇、積欠賭債等不實之事，夫妻間互信基礎已不復存在，綜合上述，請求法院判准兩造離婚。

對此元配反駁，雖然與丈夫分隔兩地，但都會用通訊軟體往來，夫妻之實是存在的；2015年7月曾在行車紀錄器中發現陌生女子嬌喊丈夫「老公」，當下丈夫甚至自稱離婚了，十分詭異。

法官審理後認為，兩造雙方分居原因是因為蔡男外遇，想與他人結婚，而主動提出離婚要求，還擅自搬離住處，無論元配如何發簡訊請他回家都不肯，足見婚姻確實有破綻；不過這起因為蔡男先有婚外情之事，元配並無可歸責事由，因此判蔡男敗訴，全案仍可上訴。

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