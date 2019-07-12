水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世來源與指數」

編按：最近「水星逆行」讓不少人苦叫連連、厭世指數飆升！但其實你的厭世不一定是水逆造成，歡迎一起來測驗看看你的厭世指數和來源，協助你自我覺察。放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者獨特的解讀、神奇的分析與建議！

圖、文／蕭郁書

最近水逆剛開始，要到八月喔～

►選一位，看看你最近厭世程度、來源？

深呼吸，感受吸引你的那位，再往下看。

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Ａ金蟬脫殼-厭世程度70％

恭喜你，你正完全蛻變成功，即將迎來嶄新的你，從之前的厭世程度1000%轉為現在的70%，人生可謂前所未有的充滿希望，再走一些路就可以脫離了，辛苦了！！！

Ｂ人面狗-厭世程度98％

厭世程度98％，你目前的生命中一定有一個給你資源，但難伺候的「老闆」，為了生存要看人臉色過活，雖然很不爽，但為了活下去，我忍！天將降大任於斯人也，必先苦其心志......

Ｃ躺貓-厭世程度60％

厭世程度60％，你非常知道這眼前一切怎麼操作、怎麼行不通的，但談改變真的太難、短時間也無法做到，裝死靜待時機。

Ｄ站站獅-厭世程度1％

厭世程度1％，恭喜恭喜，沒想到自己厭世程度會這麼低吧！！你相當健康，生活一切盡在掌控之中，能平常心的看待人生起落，對人生未知的可能性接納度極高。

Ｅ白臉男-厭世程度30％

厭世程度30％，你喜歡觀察，像鬼一樣穿梭在人世間，看盡人生百態卻不參與其中，唯一厭世的部分是對能量感受太敏感，一些負能量就足以讓你修復好幾天。

Ｆ清高貓-厭世程度20％

厭世程度20％，出淤泥而不染，全身上下潔淨白皙的清高貓，對於身邊所有的一切不在意、不想管，只想把自己認定的美好，帶來這世界上，有時感到孤獨是你唯一厭世的地方。

Ｇ蝸牛-厭世程度87％

厭世程度87％，身邊所有的一切在你眼裡都是快速變化，唯獨你的事卻只能慢慢進行，心想快一點卻無能為力，訓練自己的心習慣慢慢來或尋找搭便車的契機，不然厭世程度會一直停留在八七分不能再高。

Ｈ太陽-厭世程度200％

厭世程度200％，內在有說不出的混亂感，從過去累積到現在的負能量互相牽扯緊壓著你，可能也很久沒睡好了，負能量爆棚，使用自身技能「濃烈負能量波」接近白臉男，就可以把他擊斃，獲得一分。（開玩笑der）請好好照顧自己，做真心喜歡的是目前是你最重要的事。