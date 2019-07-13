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超神奇「色彩占卜」看最近狀態！選到它代表壓力極大、面臨轉換過程

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編按：色彩占卜不等於算命，而是協助你自我覺察的參考。放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者獨特的解讀、神奇的分析與建議！

圖、文／蕭郁書

▲▼ 超神奇「色彩占卜」看最近狀態！選到它代表壓力極大、面臨轉換過程（圖／蕭郁書Hsiao Yu Shu）

選一位，看看你最近的狀態？

深呼吸，感受吸引你的那位，再往下看。
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請繼續往下閱讀...

A 紫歪歪：心中很多奇特點子

紫歪歪最近心情不錯，也許是前陣子的耗損修復完畢，接下來又願意保持著大愛服務著眾人，將心中的愛與美好帶給大家。紫歪歪啊，你心中很多奇特的點子，但天才跟瘋子只有一線之隔，如果別人沒有邀請你給建議，還是先忍住比較好，在最佳的時機說出，才會被聽見，威力有十倍不止。邀請來前，你願意先努力保有自己的小確幸就好嗎？


B 小橘汪汪：相揪朋友出去玩

小橘汪汪最近狀態穩定，擁有足夠的勇氣與力量探索未知，一如往常擁有好人緣、喜歡認識新朋友。小橘汪汪，你能量飽滿，所以一天之內能量有用光光，晚上才能睡個好覺喔！你有沒有想跟朋友相約一起運動、散散步聊聊天呢？


C 和平兔：創作是必經之路

和平兔最近內在感受很多，遇到衝突狀況，卻又無法清晰地表達，導致很想隱藏自己。和平兔，你富有同理心又愛好和平。可以將內在那無法說明清楚的感受畫下來、自由書寫，可以讓心中混亂的感受跟思緒有一個整理，這樣被卡住的感受可以紓解很多喔！你會願意試試看嗎？


D 小瓶子：壓力極大的轉換過程

小瓶子最近內心壓力頗大，或是身體有不舒服的地方。你正面臨重要的轉換過程，請好好照顧自己，任何有機會讓你舒服的方法都請試試，或找人訴訴苦，願你平安度過這次突變。


E 小惡魔：功課是豐盛或匱乏

小惡魔最近心情滿好，非常活在當下，能機靈的快速找到面對問題的對策。小惡魔所面對的功課是豐盛或匱乏，感到豐盛的關鍵是情緒能量有沒有順暢流動，當你做選擇時，請一定要符合內在真實，你才能擁有人生充滿豐盛感的體驗喔！


F 透明龍：踩地雷遊戲

透明龍最近狀態兩極，一下子心情很好，一下子又好憂鬱，情緒情烈著影響看待事物的觀點與思考，有時候有點搞不懂自己是怎麼了。透明龍，當你感到情緒來到平靜，可以回頭檢視自己怎麼了。你的內心有埋藏地雷，當生活中不小心有人踩到，你就會引爆，如果你願意，可以獨處時藉由創作、翻牌、寫日記來自我覺察。


G 三角脆片：學習新知

三角脆片最近擅長做深刻的思考或學習新知，挖掘你感興趣事物的運作模式，當你釐清、發現其中的秘密，便可以為你的人生帶來利益。就不提挖掘賺錢模式了，三角脆片如果有興趣挖掘內在恐懼，並有勇氣的面對，這份智慧未來想必能為你帶來自由感。


H粉紅雨：滋養或被滋養

粉紅雨代表的是無條件的愛與無盡的滋養，你是在想要被滋養的狀態裡？還是有能力滋養別人的狀態裡呢？這兩件事的關鍵都是「愛自己」，做好「愛自己」這件事，你就擁有愛的泉源。唯有擁有愛的泉源，才無需從任何人事物上獲取愛的感受。


I 小草：自我成長

小草最近正在執行困難的事、面臨自我成長，成長的過程充滿張力、不會太舒服，想著萬事起頭難，當你一步步做到、慢慢執行，你會感受到阻力減輕，那就是你成長的證明。只要是符合你的內在真實的選擇，獲得智慧的瞬間一定是甜如蜜，加油！我們為你加油！

★作者│蕭郁書Hsiao Yu Shu，藝術家，色彩與心靈的研究者。期待透過藝術，讓每個人都能回到內在，看見當下的自己。曾出版「色彩反映卡」與「生命之花卡祝福卡」，時常於社群網路分享「色彩占卜」廣受歡迎。臉書粉專：「蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花」、IG @hsiao.yushu個人網站

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關鍵字：色彩占卜,蕭郁書,藝術家,畫家,占卜

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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