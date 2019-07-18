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日本規模最大Moomin展覽　一解「嚕嚕米」近百年來身世之謎

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「Moomin」系列以其可愛的性格和深刻的故事讓人著迷，由芬蘭著名藝術家Tobe Jansson（1914-2001）創作。「Moomin展覽藝術與故事(ムーミン展 THE ART AND THE STORY) 」是一個介紹了大約500件作品和材料，其中包括小說，圖畫書，報紙連環漫畫和動畫等各種形式的 「Moomin魅力」。2019年4月9日於日本森美術館展出。

▲從左邊的Vilpi Nikkari策展人，Moomin，Taina Muriyhalue（Moomin藝術博物館館長）

「Moomin展覽藝術與故事(ムーミン) 」收集了世界唯一的Moomin博物館的精選作品，包括七個章節，如：Moomin谷的故事，Moomin的誕生和已出版成畫冊的Moomin。

首先，Moomint卷的第一批參觀者，其細長的耳朵等，與我們習慣的不同。Moomin的故事始於1945年的作品「小巨魔和大洪水」，故事描述Mumin Papa失踪，Mumin Mom和Moomint Roll遭遇幾次危機的故事。 

「 ムーミン展 THE ART AND THE STORY 」 持續於2019年6月28日至8月31日在大分縣立美術館展出喔！

圖文來源／美術手帖bijutsutecho

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