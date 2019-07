日本規模最大Moomin展覽　一解「嚕嚕米」近百年來身世之謎

「Moomin」系列以其可愛的性格和深刻的故事讓人著迷,由芬蘭著名藝術家Tobe Jansson(1914-2001)創作。「Moomin展覽藝術與故事(ムーミン展 THE ART AND THE STORY) 」是一個介紹了大約500件作品和材料,其中包括小說,圖畫書,報紙連環漫畫和動畫等各種形式的 「Moomin魅力」。2019年4月9日於日本森美術館展出。

▲從左邊的Vilpi Nikkari策展人,Moomin,Taina Muriyhalue(Moomin藝術博物館館長)

「Moomin展覽藝術與故事(ムーミン) 」收集了世界唯一的Moomin博物館的精選作品,包括七個章節,如:Moomin谷的故事,Moomin的誕生和已出版成畫冊的Moomin。

首先,Moomint卷的第一批參觀者,其細長的耳朵等,與我們習慣的不同。Moomin的故事始於1945年的作品「小巨魔和大洪水」,故事描述Mumin Papa失踪,Mumin Mom和Moomint Roll遭遇幾次危機的故事。

「 ムーミン展 THE ART AND THE STORY 」 持續於2019年6月28日至8月31日在大分縣立美術館展出喔!

圖文來源/美術手帖bijutsutecho

(完整文章請看城市美學新態度)

※本文由城市美學新態度授權報導,未經同意禁止轉載。