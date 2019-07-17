男釣整袋蝦「綁池邊不帶回」！業者倒回池中挨告侵占：賠一袋他也不要

▲男客釣蝦未帶走，業者將蝦子倒回池中，不料竟遭控侵占。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市一名男子日前到釣蝦場消費，掉了滿滿一袋蝦掛在池邊，離去前卻未將蝦子取走，業者晚間整理時依照店內規定將蝦子倒回池中。不料翌日該名男子竟帶著警察返回店內，怒氣沖沖控告業者侵占。釣蝦場業者無奈地表示，店內公告寫得很清楚，無法讓客人寄蝦，但做生意仍是以和為貴，也願退一步歸還該名男客一袋蝦子，但卻遭到對方拒絕。

「我們在臉書、群組、店內都有公告！」業者無奈地表示，告示上的「釣客須知」寫得清清楚楚，明訂顧客若要寄蝦的話僅能當日取回，「若無法取走，則歸店家所有，不得異議！」

▲業者無奈地說，不論是臉書、群組或是店內都有公告，不提供顧客「寄蝦」。（圖／東森新聞）

業者指出，該名男子還是店內常客，日前到釣蝦場釣了滿滿一袋蝦後，將蝦子掛在池邊便逕自離去，業者等了一晚不見男子取回，因此晚間進行整理時依照規定將蝦子倒回池中。怎料翌日男子卻帶著警察怒氣沖沖走進門，並開口控告業者侵占。

雖然規定擺在眼前，但業者不願風波鬧大，希望以和為貴，因此決定退一步釋出善意，表示願意歸還一袋蝦子。但男客聞言後卻拒絕、堅持提告。如今業者也感到相當無奈，只希望整起事件能夠和平解決、盡快落幕。

▲男子掉了一袋蝦後綁在池邊，隔日竟帶著警察上門，揚言控告業者侵占。（圖／東森新聞）