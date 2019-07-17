韓國瑜造勢上孫繼正喊這句　時力：請安定力量勿重蹈歧視言論

▲安定力量主席孫繼正 。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

安定力量取得政黨證明書，並公開喊話要成為第三大黨。對此，時代力量17日表示，台灣作為民主國家，所有國民都有參與政治的權利，但回憶起安定力量過去言行，仍須指出政黨應有的民主責任，盼安定力量別再成為社會不安定的來源，「請安定力量擔起政黨民主責任，勿再重蹈歧視仇恨及造假言論」。

時代力量在臉書指出，上個月安定力量主席孫繼正，在高雄市長韓國瑜的花蓮造勢場合上，公開說出「國中開始教肛交教育、可自己變性動手術」等惡意扭曲性平教育的不實言論，事後立刻遭到教育部駁斥並向警政署舉報，以及性平團體的抗議。



時代力量提到，孫繼正不僅對散佈假消息毫無悔意，還率隊到教育部要求辯論，完全看不到安定力量對民主政黨言論責任的基本意識；而這些長期散佈惡意扭曲的資訊，製造對第一線教育人員的誤解，許多家長對學校性平教育的不信任，整個社會因被誤導而產生的對立，繼續用這些言論造成歧視和傷害，以及對學校性平教育的阻礙，絕不是民主政黨應有的行為。

▲時代力量呼籲安定力量勿重蹈歧視言。（圖／翻攝自時代力量臉書）



時代力量進一步指出，2017年安定力量在汐止發動對時代力量立委黃國昌的罷免投票時，也同樣使用一樣的招數，散發各種惡意扭曲的仇恨言論，造成選區居民人心惶惶；不僅如此，還直接派人到黃國昌家樓下，大吼大叫騷擾黃國昌的家人，事後甚至扯謊稱不知住處，不僅缺乏誠信，更逾越討論公共事務的基本界線，「實在無法理解這是哪門子安定？」



最後，時代力量表示，民主社會當然要擁抱多元聲音，但不包括惡意扭曲造假、煽動仇恨歧視的聲音，安定力量既然立案成為政黨，就請肩負起應有的民主責任，停止慣性造假的言行，社會才能真正邁向安定，台灣民主也才能夠有力量。