不再卡關！韓國瑜要的仁武產業園區環評大會通過了

▲環評大會進行「高雄市仁武產業園區申請設置案」環境影響說明書審查。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（17日）環評大會進行「高雄市仁武產業園區申請設置案」環境影響說明書審查。該案歷經專案小組4次初審會議通過，但環評委員認為仍有林地等問題，今天大會討論。開發單位高雄市政府報告指出，將依審查要求，配合既有造林區位增加原地保留區域，會提出具體作法，最後環委決議通過。

該計畫位於澄清湖特定區，面積74.05公頃，最大地主為台糖，預計要引入航太、精密製造產業，吸引213億元投資，創造6300個工作機會。此案從2018年進行首次審查至今，已經3次初審會議和3次委員會審查，加上專案小組4次初審會議，也曾闖關環評大會，卻因空汙等環境問題被退回專案小組。

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高雄市長韓國瑜曾向行政院爭取此案，但上次第4次專案小組會議中，環委憂心現有2萬3000棵樹，開發後卻只保留1200棵、移植8800棵，將造成衝擊。開發單位今天補充採行低衝擊開發（LID）之具體作法，如滯洪池以生態形式規劃設計等。同時檢核人造林限制保留規劃內容及樹木植栽篩選樹種原則，以原生種、生長良好為主，並評估修正植栽計畫，避免全區整地開挖，導致大量樹木必須移植方式等。

環委聽完報告認為，該案討論多次，不管在環境、文化或生態等影響範圍已沒有太多疑慮，無須進行第二階段環境影響評估，決議通過。